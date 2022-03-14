Почему McDonald's в России не везде закрылся и будет ли работать дальше

McDonald's объявила о закрытии ресторанов с 14 марта, однако это произошло не везде.

«Фонтанка» рассказала о нескольких работающих точках в Санкт-Петербурге – принимаются заказы, в том числе и через онлайн-приложение, есть люди, хоть их и не так много. Вечером 13 февраля были очереди.

В Краснодаре McDonald's также работает, как и в Кургане и в Рязани. Во Владивостоке нет очередей, а в Екатеринбурге есть, но небольшая. В Перми – обычный режим, как и в Челябинске, Липецке, Ростове-на дону и Батайске, Сыктывкаре.

«Сегодня точно последний день, – сказал один из кассиров в Москве. – Хотя нам никто ничего не объясняет. Сказали, выйти на работу. Мы вышли». Во Владимире: «Нас могут закрыть в любой день и в любую минуту. Но пока мы работаем. Ситуация неопределенная». В Воронеже примерно то же: «Насчет даты закрытия не знаем». В Томске: «Сегодня закрытия не будет».

По сообщению ТАСС, McDonald's подтвердила информацию о приостановке деятельности с 14 марта, но в этот день работа будет идти «до завершения производственных процессов».