Почему McDonald's в России не везде закрылся и будет ли работать дальше
8 марта стало известно, что McDonald's закроет 850 своих ресторанов по всей России. Закрытие временное, 62 тысячи сотрудников дальше получают зарплату. Как она начинала работать в стране – мы разбирали в отдельном материале.
McDonald's объявила о закрытии ресторанов с 14 марта, однако это произошло не везде.
«Фонтанка» рассказала о нескольких работающих точках в Санкт-Петербурге – принимаются заказы, в том числе и через онлайн-приложение, есть люди, хоть их и не так много. Вечером 13 февраля были очереди.
В Краснодаре McDonald's также работает, как и в Кургане и в Рязани. Во Владивостоке нет очередей, а в Екатеринбурге есть, но небольшая. В Перми – обычный режим, как и в Челябинске, Липецке, Ростове-на дону и Батайске, Сыктывкаре.
«Сегодня точно последний день, – сказал один из кассиров в Москве. – Хотя нам никто ничего не объясняет. Сказали, выйти на работу. Мы вышли». Во Владимире: «Нас могут закрыть в любой день и в любую минуту. Но пока мы работаем. Ситуация неопределенная». В Воронеже примерно то же: «Насчет даты закрытия не знаем». В Томске: «Сегодня закрытия не будет».
По сообщению ТАСС, McDonald's подтвердила информацию о приостановке деятельности с 14 марта, но в этот день работа будет идти «до завершения производственных процессов».
В Новосибирске работа продолжена. Там ресторан принадлежит новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. Поэтому сотрудница предприятия заявила, что работа идет в обычном режиме. «Рестораны в Сибири, в том числе и в Кузбассе, продолжат свою работу», – сказал один из сотрудников. Продолжение работы подтвердили и в Красноярске.
При франчайзинге предприниматель работает под чужим брендом и под выстроенным другими бизнес-процессом, за что платит владельцу франшизы.
О франчайзинге информация есть как раз на сайте McDonald's. В России компания работает с тремя партнерами: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания». Первая отвечает за аэропорты и вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга, вторая – за шесть областей России, третья – еще за 13 областей.
в Набережных Челнах так же все работает