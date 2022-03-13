Какие сигареты уходят из России
Не забывайте: курить – вредно. И дорого.
British American Tobacco
- Dunhill.
- Kent.
- Lucky Strike.
- Pall Mall.
- Rothmans.
- «Ява».
В сообщении официальном сайте компании сказано: «Мы сделали вывод, что владение бизнесом BAT (расшифровка British American Tobacco) в России больше не является стабильным в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством».
Imperial Brands
- Davidoff.
- West.
- Jadé.
- P&S.
- «Максим».
- Бренд myblu, производящий электронные испарители.
Компания приостанавливает бизнес-деятельность РФ и отменяет работу фабрики. В пресс-службе компании сказали: «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности».
15 марта компания объявила о передаче бизнеса российской компании.
Philip Morris
- Marlboro.
- L&M.
- Bond Street
- Parliament.
- Табачные стики для систем нагревания Iqos, которые сама же и производит.
Генеральный директор компании Яцек Ольчак сказал: «Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе, продолжая выплачивать им заработную плату».
Japan Tobacco
- Camel.
- Salem.
- Sobranie.
- Glamour.
- Silk Cut.
- LD.
- Benson&Hedges.
- «Петр l».
- «Русский стиль».
- «Наша Прима».
- «Беломор».
Japan Tobacco приостановила инвестиции в Россию. Компания даже не исключает приостановку производственных операций на территории страны.