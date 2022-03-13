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мир
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#мир

Какие сигареты уходят из России

13 марта, 22:42

Не забывайте: курить – вредно. И дорого.

British American Tobacco

  • Dunhill.
  • Kent.
  • Lucky Strike.
  • Pall Mall.
  • Rothmans.
  • «Ява».
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В сообщении официальном сайте компании сказано: «Мы сделали вывод, что владение бизнесом BAT (расшифровка British American Tobacco) в России больше не является стабильным в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством».

Imperial Brands

  • Davidoff.
  • West.
  • Jadé.
  • P&S.
  • «Максим».
  • Бренд myblu, производящий электронные испарители.

Компания приостанавливает бизнес-деятельность РФ и отменяет работу фабрики. В пресс-службе компании сказали: «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности».

15 марта компания объявила о передаче бизнеса российской компании.

Philip Morris

  • Marlboro.
  • L&M.
  • Bond Street
  • Parliament.
  • Табачные стики для систем нагревания Iqos, которые сама же и производит.

Генеральный директор компании Яцек Ольчак сказал: «Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе, продолжая выплачивать им заработную плату».

Japan Tobacco

  • Camel.
  • Salem.
  • Sobranie.
  • Glamour.
  • Silk Cut.
  • LD.
  • Benson&Hedges.
  • «Петр l».
  • «Русский стиль».
  • «Наша Прима».
  • «Беломор».

Japan Tobacco приостановила инвестиции в Россию. Компания даже не исключает приостановку производственных операций на территории страны.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Кинопоиск»
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