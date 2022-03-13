Какие сигареты уходят из России

Компания приостанавливает бизнес-деятельность РФ и отменяет работу фабрики. В пресс-службе компании сказали: «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности».

15 марта компания объявила о передаче бизнеса российской компании.

Philip Morris

Marlboro.

L&M.

Bond Street

Parliament.

Табачные стики для систем нагревания Iqos, которые сама же и производит.

Генеральный директор компании Яцек Ольчак сказал: «Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе, продолжая выплачивать им заработную плату».