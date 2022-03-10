Что теперь будет с PlayStation в России: можно ли купить приставку и зайти в Store, как работают игры на дисках и онлайн
Почему PlayStation Store официально больше не работает в России
Компания Sony Interactive Entertainment выпустила официальное заявление о работе в России. Главное из него:
- Временно останавливаются поставки программного обеспечения;
- Приостанавливаются поставки аппаратного обеспечения;
- Магазин PlayStation Store не будет доступен в России.
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При заходе в PlayStation Store появляется сообщение: «Операции в PlayStation Store приостановлены». Люди массово рассказывают об этом в соцсетях. Уже точно известно: пользователям из России больше нельзя приобрести новые игры в PlayStation Store. Заодно запрещено добавлять и бесплатные игры из ежемесячной раздачи в подписке PS Plus.
Важно: уже купленные игры по-прежнему работают на PlayStation (даже онлайн). В них можно играть и обновлять.
Можно ли обойти ограничение по работе PlayStation Store в России
Блокировка касается всех пользователей, которые при создании аккаунта выбрали Россию страной проживания. Из-за этого уже пострадали русскоговорящие люди из Казахстана и других стран, которые делали так из-за отсутствия их страны в выборке Sony. Работа их аккаунтов в PlayStation Store уже ограничена по примеру реальных российских пользователей.
Люди нашли решение, которое помогает справиться с блокировкой. Возможно, оно временное и скоро перестанет действовать. Можно создать новый аккаунт с указанием другой страны проживания – тогда PlayStation Store по-прежнему работает. Но деньги за первый аккаунт компания все равно не вернет, поэтому за подписки и игры придется платить заново.
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Sports.ru пишет со ссылкой на пользователей PlayStation, что с привязкой иностранного аккаунта PlayStation Store действительно работает. Перед этими ограничениями в PlayStation Store выключились основные способы оплаты, но хотя бы работали альтернативные. Можно было покупать игры через карты пополнения PSN или делать совместные аккаунты с друзьями.
Можно ли купить и работают ли диски для PlayStation в России
По заявлению Sony Interactive Entertainment можно понять, что запреты касаются поставок приставок и новых игр в Россию. Розничная продажа уже завезенных игр на дисках еще доступна, хотя «СЭ» писал со ссылкой на заявление Sony о ее приостановке. Так на сайте «М-Видео» можно выбрать и купить любую из доступных в магазине игр на PlayStation.
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Мы проверяли это утром 10 марта – дальше все может измениться. В любом случае надо понимать, что уже купленные диски будут работать без ограничений. Для их использования даже не всегда требуются онлайн-сервисы PlayStation. Проблемы коснутся только владельцев модифицированной консоли PlayStation 5, где нет дисковода.
Где купить PlayStation 4 и PlayStation 5 в России
В популярных российских магазинах на момент написания этого материала нельзя купить PlayStation 4 и PlayStation 5.
Так на сайте «М-Видео» указано, что скоро различные виды PlayStation 5 поступят в продажу. «Эльдорадо» рассказывает, что приставок PlayStation 4 нет в наличии. Там же написано о PlayStation 5: «Сожалеем, но сейчас прием заявок на покупку комплекта PS5 временно закрыт». Хотя в «Эльдорадо» можно купить беспроводной контроллер Sony DualSense для PS5.
В российском онлайн-магазине Sony указано, что товар PlayStation 5 распродан. Sony уже останавливала продажи PlayStation 4 в России, но в декабре 2021 года в магазинах появилялись консоли из складских запасов. Наличие PlayStation 5 отслеживалось в реальном времени: в январе 2022 года она была в дефиците по всему миру из-за высокого спроса.
Сейчас все так:
Зато «Яндекс.Маркет» предлагает для покупки PlayStation 5 по такой цене:
Что еще надо знать вокруг ситуации с PlayStation в России
Из-за всего этого сорвался российский релиз Gran Turismo 7. Еще 4 марта о его переносе объявила пресс-служба Sony PlayStation в комментарии для Sports.ru. В официальном заявлении компании о новостях в работе PlayStation Store и прекращении поставок есть отдельное напоминание о Gran Turismo 7. Там подтверждается, что ее российский запуск приостановлен.
С новыми играми сейчас возникают проблемы не только на PlayStation. 5 марта «Игромания» писала, что пользователи из России жалуются на Steam и игру Elden Ring. Некоторых игроков выбрасывало прямо во время нахождения в игре, Elden Ring пропадал из библиотеки игр, сервис оформлял возврат средств. Это касалось тех людей, которые купили Elden Ring недавно.
Nintendo.Co временно останавливает поставки в Россию. Эта компания производит консоли Nintendo Switch. Nikkei публикует объяснение: «Из-за проблем с логистикой и способами оплаты». Напоминаем: Visa и Mastercard уходят из России (о них – тут). Поэтому у пользователей возникают проблемы с онлайн-оплатой новых игр. Это уже коснулось Steam, Xbox и других мест.