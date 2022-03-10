Что теперь будет с PlayStation в России: можно ли купить приставку и зайти в Store, как работают игры на дисках и онлайн

Можно ли купить и работают ли диски для PlayStation в России

По заявлению Sony Interactive Entertainment можно понять, что запреты касаются поставок приставок и новых игр в Россию. Розничная продажа уже завезенных игр на дисках еще доступна, хотя «СЭ» писал со ссылкой на заявление Sony о ее приостановке. Так на сайте «М-Видео» можно выбрать и купить любую из доступных в магазине игр на PlayStation.

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Мы проверяли это утром 10 марта – дальше все может измениться. В любом случае надо понимать, что уже купленные диски будут работать без ограничений. Для их использования даже не всегда требуются онлайн-сервисы PlayStation. Проблемы коснутся только владельцев модифицированной консоли PlayStation 5, где нет дисковода.

Где купить PlayStation 4 и PlayStation 5 в России

В популярных российских магазинах на момент написания этого материала нельзя купить PlayStation 4 и PlayStation 5.

Так на сайте «М-Видео» указано, что скоро различные виды PlayStation 5 поступят в продажу. «Эльдорадо» рассказывает, что приставок PlayStation 4 нет в наличии. Там же написано о PlayStation 5: «Сожалеем, но сейчас прием заявок на покупку комплекта PS5 временно закрыт». Хотя в «Эльдорадо» можно купить беспроводной контроллер Sony DualSense для PS5.

В российском онлайн-магазине Sony указано, что товар PlayStation 5 распродан. Sony уже останавливала продажи PlayStation 4 в России, но в декабре 2021 года в магазинах появилялись консоли из складских запасов. Наличие PlayStation 5 отслеживалось в реальном времени: в январе 2022 года она была в дефиците по всему миру из-за высокого спроса.

Сейчас все так: