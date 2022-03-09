Что известно о закрытии Twitch в России
Какие отношения у Twitch и России
В последние дни не очень.
В начале марта появлялись слухи, что Twitch прекращает выплаты на российские счета – сервис сразу же опроверг это. Спустя пару марта Twitch приостановил выплаты российским стримерам. Это стало по понятно из сообщения, отправленного одному пользователю:
«Twitch соблюдает условия экономических санкций, введенных США и другими правительствами. Эти санкции могут ограничить или иным образом повлиять на ваш доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию и/или оказывать финансовую поддержку другим авторам.
Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплат».
Twitch не банит российских стримеров, но внимательно следит за качеством информации, которую они выдают. Так, например, 3 марта Reuters сообщил о бане канала на Twitch, который, по предположению сервиса, связан c Russia Today.
Уйдет ли Twitch из России
За время работы Twitch в России у сервиса было немного проблем. Сайт Роскомнадзора по запросу выдает две ссылки. Одна из них связана с иском Rambler Group из-за нарушений прав на трансляции матчей АПЛ. Rambler Group требовала у Twitch 180,35 млрд рублей. Обошлось без таких выплат – Twitch удалил незаконный контент.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил: «В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался».
Сейчас Twitch не делал заявлений по поводу возможного ухода из России. Не было и ответов ведомств на вопросы о вероятной блокировке Twitch в России. Что касается масштабных сбоев, то в последнее время у сервиса их не наблюдалось. График жалоб за последние сутки выглядит так (данные DownDetector).