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мир
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#мир

Что известно о закрытии Twitch в России

09 марта, 19:18

Какие отношения у Twitch и России

В последние дни не очень.

В начале марта появлялись слухи, что Twitch прекращает выплаты на российские счета – сервис сразу же опроверг это. Спустя пару марта Twitch приостановил выплаты российским стримерам. Это стало по понятно из сообщения, отправленного одному пользователю:

«Twitch соблюдает условия экономических санкций, введенных США и другими правительствами. Эти санкции могут ограничить или иным образом повлиять на ваш доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию и/или оказывать финансовую поддержку другим авторам.

Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплат».

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Twitch не банит российских стримеров, но внимательно следит за качеством информации, которую они выдают. Так, например, 3 марта Reuters сообщил о бане канала на Twitch, который, по предположению сервиса, связан c Russia Today.

Уйдет ли Twitch из России

За время работы Twitch в России у сервиса было немного проблем. Сайт Роскомнадзора по запросу выдает две ссылки. Одна из них связана с иском Rambler Group из-за нарушений прав на трансляции матчей АПЛ. Rambler Group требовала у Twitch 180,35 млрд рублей. Обошлось без таких выплат – Twitch удалил незаконный контент.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил: «В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался».

Сейчас Twitch не делал заявлений по поводу возможного ухода из России. Не было и ответов ведомств на вопросы о вероятной блокировке Twitch в России. Что касается масштабных сбоев, то в последнее время у сервиса их не наблюдалось. График жалоб за последние сутки выглядит так (данные DownDetector).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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