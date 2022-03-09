Что известно о закрытии Twitch в России

Какие отношения у Twitch и России

В последние дни не очень.

В начале марта появлялись слухи, что Twitch прекращает выплаты на российские счета – сервис сразу же опроверг это. Спустя пару марта Twitch приостановил выплаты российским стримерам. Это стало по понятно из сообщения, отправленного одному пользователю:

«Twitch соблюдает условия экономических санкций, введенных США и другими правительствами. Эти санкции могут ограничить или иным образом повлиять на ваш доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию и/или оказывать финансовую поддержку другим авторам.

Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплат».