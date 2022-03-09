Инструкция: как в App Store оплачивать приложения и покупки после отказа принимать российские карты

Как оплатить приложения с мобильного счета

Крупнейшие российские операторы – «Мегафон», «Билайн», МТС, «Теле2» – позволяют оплачивать покупки по номеру телефона. Для этого нужно:

Открыть настройки и нажать имя пользователя вверху; Открыть раздел «оплата и доставка»; Добавить способ оплаты («мобильный телефон») и ввести номер.

Способ будет недоступен, если у пользователя корпоративный номер. Также он не пройдет, если у пользователя включен запрет на платежи с мобильного счета. Его можно отключить в личном кабинете на сайте оператора.

Можно ли оплачивать покупки картой «Мир»?

В App Store «Мир» указан среди карт, которые можно привязать для оплаты. Но российские пользователи уже жаловались, что привязка не проходит. У редактора «Гола» она тоже не прошла.