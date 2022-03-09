Инструкция: как в App Store оплачивать приложения и покупки после отказа принимать российские карты
С 10 марта в App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Это произойдет вскоре после приостановки работы Visa и MasterCard в России. Но даже в такой ситуации у пользователей пока есть альтернативные способы покупок.
Как оплатить приложения с мобильного счета
Крупнейшие российские операторы – «Мегафон», «Билайн», МТС, «Теле2» – позволяют оплачивать покупки по номеру телефона. Для этого нужно:
- Открыть настройки и нажать имя пользователя вверху;
- Открыть раздел «оплата и доставка»;
- Добавить способ оплаты («мобильный телефон») и ввести номер.
Способ будет недоступен, если у пользователя корпоративный номер. Также он не пройдет, если у пользователя включен запрет на платежи с мобильного счета. Его можно отключить в личном кабинете на сайте оператора.
Можно ли оплачивать покупки картой «Мир»?
В App Store «Мир» указан среди карт, которые можно привязать для оплаты. Но российские пользователи уже жаловались, что привязка не проходит. У редактора «Гола» она тоже не прошла.
Еще можно заранее положить деньги на Apple ID
Если у пользователя заранее была привязана карта, то этот способ должен сработать (пока). Нужно:
- Открыть App Store;
- Нажать на профиль (синяя иконка в правом верхнем углу);
- Выбрать пополнение счета.
Но деньги, отправленные на счет, не удастся вернуть обратно на карту.