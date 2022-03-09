Сoca-Cola и Pepsi уходят из России – хотя пять дней назад Coca-Cola заявляла, что остается

The Coca-Cola Company опубликовала решение на официальном сайте. В нем нет дополнительных подробностей о дальнейшей работе компании и сроках приостановки деятельности. Пока известно главное: это именно временная остановка. Там же есть цитата: «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств».

Reuters первым написал, что по такому же принципу поступила PepsiCo. Она приостанавливает продажу газированных напитков и рекламу всей продукции. Разница с решением Сoca-Сola все-таки есть: компания в полном объеме оставит на прилавках товары первой необходимости под своим брендом. Это молочные продукты, детские смеси и детское питание.