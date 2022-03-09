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мир
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#мир

Сoca-Cola и Pepsi уходят из России – хотя пять дней назад Coca-Cola заявляла, что остается

09 марта, 00:47

The Coca-Cola Company давала более 7000 рабочих мест и десятки тысяч в цепочках поставщиков и клиентов.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Coca-Cola Company опубликовала решение на официальном сайте. В нем нет дополнительных подробностей о дальнейшей работе компании и сроках приостановки деятельности. Пока известно главное: это именно временная остановка. Там же есть цитата: «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств».

Reuters первым написал, что по такому же принципу поступила PepsiCo. Она приостанавливает продажу газированных напитков и рекламу всей продукции. Разница с решением Сoca-Сola все-таки есть: компания в полном объеме оставит на прилавках товары первой необходимости под своим брендом. Это молочные продукты, детские смеси и детское питание.

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За пять дней до этих новостей The Coca-Cola Company объявляла о том, что останется в России. Объясняла это ответственностью перед тысячами сотрудников в стране, писала о полной работе производственных мощностей. Из-за этого она потеряла нескольких мировых партнеров и столкнулась с общественным осуждением. Все это коснулось и PepsiCo.

PepsiCo не хотела полностью приостанавливать бизнес в России. Об этом писали инсайдеры. Главный аргумент сводился именно к товарам первой необходимости: у PepsiCo есть в России собственные заводы по их производству. Теперь на прилавках не будет и других глобальных брендов компании – 7Up и Mirinda. Все подтвердила сама PepsiCo.

160 000 прямых клиентов были у Сoca-Сola в России.

Markus Mainka/Global Look Press

Сoca-Сola работала в России 43 года. Важно, что приостановка деятельности коснется не только самой Сoca-Сola. Она включает в себя и другие бренды. Ключевые из них: Fanta, Sprite, Schweppes, Rich, BonAqua. Сoca-Сola владеет и управляет заводами внутри России. Там производятся соки и безалкогольные напитки. Подробностей о поддержке сотрудников со стороны компании пока нет.

Перед этим о приостановке деятельности в России рассказали Starbucks и McDonald ’s (о нем – тут).

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