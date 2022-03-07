Paypal и Payoneer тоже ушли из России: почему они были важны, как пользоваться теперь

Сложности коммуникации с зарубежными партнерами продолжаются. Теперь речь о международных платежных системах, которые работали в России, но теперь стали бесполезными.

Paypal полтора года не проводит платежи внутри России. Сейчас платежей не будет никаких

UPD. Paypal попросил людей вывести деньги со счетов до 18 марта. В этот день они заблокируются.

Компания работает больше 20 лет, у нее удобные регистрация и вход на сайте, всего – более 200 миллионов пользователей по всему миру. Используются карты Visa, MasterCard, American Express и Maestro. С Россией она сотрудничает с 2011 года. Россиянам можно было принимать платежи и выводить их на счета в российских банках.

С января 2015-го Paypal прекратила работу в Крыму, а летом 2020-го объявила, что в России не будут проводиться внутренние платежи – только международные.