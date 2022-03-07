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#мир #Paypal #Payoneer

Paypal и Payoneer тоже ушли из России: почему они были важны, как пользоваться теперь

07 марта, 19:50

Сложности коммуникации с зарубежными партнерами продолжаются. Теперь речь о международных платежных системах, которые работали в России, но теперь стали бесполезными.

Paypal полтора года не проводит платежи внутри России. Сейчас платежей не будет никаких

UPD. Paypal попросил людей вывести деньги со счетов до 18 марта. В этот день они заблокируются.

Компания работает больше 20 лет, у нее удобные регистрация и вход на сайте, всего – более 200 миллионов пользователей по всему миру. Используются карты Visa, MasterCard, American Express и Maestro. С Россией она сотрудничает с 2011 года. Россиянам можно было принимать платежи и выводить их на счета в российских банках.

С января 2015-го Paypal прекратила работу в Крыму, а летом 2020-го объявила, что в России не будут проводиться внутренние платежи – только международные.

Visa и Mastercard уходят из России – что делать: заблокируются ли карты, как быть за границей, чем поможет «Мир»
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3 марта 2022 года компания прекратила регистрировать пользователей из России, а через два дня работа в России была приостановлена официально.

  • Paypal сообщила, что снятие денег со счетов будет доступно какое-то время.
  • Она также упомянула, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
  • «Альфа-Банк» уточнил, что перевести деньги можно на счет или карту этого банка. Переводы – без ограничений.
  • Невозможно работать и с международным сервисом Xoom – это инструмент Paypal.

Получается, что с кошельков Paypal россиян нельзя будет ни за что платить. «Коммерсант» пишет, что причина может быть не только сугубо политической: сервис получал деньги от российских граждан на счета в России, а из-за ограничений столкнулся с проблемами вывода валюты на заграничные счета.

С Paypal можно будет работать при наличии счета в иностранном банке, так считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Пополнять кошелек позволят только иностранные карта или счет.

Payoneer уже почти год как заблокирована в России, но только сейчас приостановила деятельность

Эта компания появилась чуть позже Paypal – в 2005 году. Функции – онлайн-переводы, денежные услуги. Payoneer тесно связана с MasterCard, своим зарегистрированным провайдером.

Карта от Payoneer считалась универсальным платежным средством для эффективного и безопасного вывода заработанных денег. Делалось это максимально быстро, снимать деньги можно в любом банкомате по всему миру.

Фрилансеры в России это оценили – через нее работать с иностранными компаниями можно было вполне легально, ведь при этом у россиянина не появляется личный счет в зарубежном банке. Плюс деньги можно было получать в любом банке России, была доступна служба поддержки на русском языке.

  • В 2020 году карты Payoneer перестали быть доступными для оплаты и снятия наличных. По требованиям российских властей, Payoneer перестала выдавать карты жителям на территории России. Но остальные функции были доступны.
  • В начале 2021-го генпрокуратура России заблокировала сайт Payoneer за призыв к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
  • В сентябре – должен был быть обязательно указан актуальный счет в банке, туда автоматически выводились средства без возможности хранения.

В начале марта 2022 года Payoneer приостановила свою деятельность в России. А сайт компании в России до сих пор не открывается.

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Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
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