Paypal и Payoneer тоже ушли из России: почему они были важны, как пользоваться теперь
Сложности коммуникации с зарубежными партнерами продолжаются. Теперь речь о международных платежных системах, которые работали в России, но теперь стали бесполезными.
Paypal полтора года не проводит платежи внутри России. Сейчас платежей не будет никаких
UPD. Paypal попросил людей вывести деньги со счетов до 18 марта. В этот день они заблокируются.
Компания работает больше 20 лет, у нее удобные регистрация и вход на сайте, всего – более 200 миллионов пользователей по всему миру. Используются карты Visa, MasterCard, American Express и Maestro. С Россией она сотрудничает с 2011 года. Россиянам можно было принимать платежи и выводить их на счета в российских банках.
С января 2015-го Paypal прекратила работу в Крыму, а летом 2020-го объявила, что в России не будут проводиться внутренние платежи – только международные.
3 марта 2022 года компания прекратила регистрировать пользователей из России, а через два дня работа в России была приостановлена официально.
- Paypal сообщила, что снятие денег со счетов будет доступно какое-то время.
- Она также упомянула, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
- «Альфа-Банк» уточнил, что перевести деньги можно на счет или карту этого банка. Переводы – без ограничений.
- Невозможно работать и с международным сервисом Xoom – это инструмент Paypal.
Получается, что с кошельков Paypal россиян нельзя будет ни за что платить. «Коммерсант» пишет, что причина может быть не только сугубо политической: сервис получал деньги от российских граждан на счета в России, а из-за ограничений столкнулся с проблемами вывода валюты на заграничные счета.
С Paypal можно будет работать при наличии счета в иностранном банке, так считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Пополнять кошелек позволят только иностранные карта или счет.
Payoneer уже почти год как заблокирована в России, но только сейчас приостановила деятельность
Эта компания появилась чуть позже Paypal – в 2005 году. Функции – онлайн-переводы, денежные услуги. Payoneer тесно связана с MasterCard, своим зарегистрированным провайдером.
Карта от Payoneer считалась универсальным платежным средством для эффективного и безопасного вывода заработанных денег. Делалось это максимально быстро, снимать деньги можно в любом банкомате по всему миру.
Фрилансеры в России это оценили – через нее работать с иностранными компаниями можно было вполне легально, ведь при этом у россиянина не появляется личный счет в зарубежном банке. Плюс деньги можно было получать в любом банке России, была доступна служба поддержки на русском языке.
- В 2020 году карты Payoneer перестали быть доступными для оплаты и снятия наличных. По требованиям российских властей, Payoneer перестала выдавать карты жителям на территории России. Но остальные функции были доступны.
- В начале 2021-го генпрокуратура России заблокировала сайт Payoneer за призыв к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
- В сентябре – должен был быть обязательно указан актуальный счет в банке, туда автоматически выводились средства без возможности хранения.
В начале марта 2022 года Payoneer приостановила свою деятельность в России. А сайт компании в России до сих пор не открывается.