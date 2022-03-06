Visa и Mastercard уходят из России – что делать: заблокируются ли карты, как быть за границей, чем поможет «Мир»
Как теперь работают карты Visa и Mastercard внутри России
Официальный сайт Visa пишет: «Все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации». Mastercard в собственном заявлении рассказывает об этом же.
Эти релизы не проясняют детали работы карт Visa и Mastercard внутри страны. Банк России все объяснил: «Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту». Трансграничные операции будут недоступны. Это касается оплаты в иностранных интернет-магазинах и использования карт.
Visa и Mastercard рассказали об этом решении вечером 5 марта. Важно: «Альфа-Банк» утверждает, что бесперебойная работа продлится еще примерно три дня. Информация от «Тинькофф»: Visa и Mastercard прекратят заграничное обслуживание 10 марта. Оно сохранится только в некоторых заграничных странах. За это время людям рекомендуется снять деньги.
Важно: деньги никуда не пропадут, если их не снять. Visa и Mastercard – платежные системы. Они не могут заблокировать счета.
Чем лучше заменить карты Visa и Mastercard
Visa и Mastercard – международные платежные системы. Почему они продолжат работу внутри России? Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила пресс-релиз, где рассказала об обработке платежей Visa и Mastercard уже с 2015 года. Сейчас именно это позволяет обеспечить их бесперебойную работу в России. НСПК не контролирует международные операции.
Первоначально для замены Visa и Mastercard были только два варианта – «Мир» и UnionPay. У каждого из них есть недостатки. Карты «Мир» работают внутри России и только в нескольких странах. На сайте системы указан список стран. Мы оставим его здесь, но в некоторых «Мир» принимают не все банки. Где обслуживаются карты «Мир» за пределами России:
- Абхазия;
- Армения;
- Беларусь;
- Киргизия;
- Таджикистан;
- Южная Осетия;
- Вьетнам;
- Турция.
UnionPay – национальная платежная система Китая. С 2005 года она имеет международный статус. Работу с UnionPay поддерживают 180 стран мира, но не все банки в России выпускают подобные карты (хотя обрабатывают почти все). Список доступен на сайте UnionPay. Зато «Сбербанк» и «Тинькофф» планируют выпуск кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay.
Это не новая инициатива. На сайте «Мир» указано, что «Россельхозбанк» первым наладил выпуск кобейджинговых карт. Так произошло еще до введения всех санкций и ограничений. Кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay можно использовать во всех странах, где принимаются карты обеих платежных систем. НСПК в официальном релизе советует оформление именно такой карты.
Как оформить карту «Мир»
Разберем на примере «Сбербанка». На сайте есть схема из трех шагов по оформлению карты «Мир»: заявка, смс, выпуск карты. Она оформляется на пять лет, предусмотрена бесконтактная оплата. Если траты в месяц не превышают 5 тысяч рублей, обслуживание карты будет стоить 150 рублей. При ежемесячных тратах более 5 тысяч рублей обслуживание окажется бесплатным.
В России работа уже выпущенных карт Visa и Mastercard продлится до истечения их срока действия. Дальше вместо них будет использоваться «Мир» – банки сами выпустят эту карту. Для оформления карты «Мир»-UnionPay понадобится отдельная заявка. Банки под санкциями еще до заявлений Visa и Mastercard готовились к ограничениям на выпуск новых карт этих систем.
Еще есть японская платежная система JCB. На ее сайте указано несколько банков-партнеров из России. Но VC пишет, что она может поступить по примеру Visa и Mastercard. Тут же важно, что решение Visa и Mastercard временное. По такому же принципу из российского рынка уходят иностранные магазины. Мы подробно рассказывали о них в отдельном материале.