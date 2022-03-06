Visa и Mastercard уходят из России – что делать: заблокируются ли карты, как быть за границей, чем поможет «Мир»

Как теперь работают карты Visa и Mastercard внутри России

Официальный сайт Visa пишет: «Все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации». Mastercard в собственном заявлении рассказывает об этом же.

Эти релизы не проясняют детали работы карт Visa и Mastercard внутри страны. Банк России все объяснил: «Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту». Трансграничные операции будут недоступны. Это касается оплаты в иностранных интернет-магазинах и использования карт.

Visa и Mastercard рассказали об этом решении вечером 5 марта. Важно: «Альфа-Банк» утверждает, что бесперебойная работа продлится еще примерно три дня. Информация от «Тинькофф»: Visa и Mastercard прекратят заграничное обслуживание 10 марта. Оно сохранится только в некоторых заграничных странах. За это время людям рекомендуется снять деньги.