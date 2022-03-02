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#мир

Где самый выгодный курс обмена валют: разбираем предложения банков

02 марта, 15:22

Стремительно меняется курс доллара и евро. Мы посмотрели, где самый выгодный курс обмена валют.

Что говорит Центробанк России

На официальном сайте организации на момент 02.03.2022 указаны такие данные:

  • Доллар: покупка – 91,74; продажа – 103,24.
  • Евро: покупка – 102,91; продажа – 114,55.

Какой курс в других банках

Вот котировки в некоторых банках. Каждый банк указывает свой собственный курс.

«Сбербанк»

  • Доллар: покупка – 126,38; продажа – 106,86.
  • Евро: покупка – 139,81; продажа – 117,56.

ВТБ

  • Доллар: покупка – 127,55; продажа – 98,45.
  • Евро: покупка – 141,4; продажа – 109,5.

«Тинькофф»

  • Доллар: покупка – 119,6; продажа – 95,85.
  • Евро: покупка – 132,95; продажа – 106,55.

«Открытие»

  • Доллар: покупка – 125,55; продажа – 106,95.
  • Евро: покупка – 138,5; продажа – 119.

РОСБАНК

  • Доллар: покупка – 98,95; продажа – 116,34.
  • Евро: покупка – 109,83; продажа – 129,57.

СОВКОМБАНК

  • Доллар: покупка – 127,05; продажа – 103,05.
  • Евро: покупка – 138,5; продажа – 114,5.

УРАЛСИБ

  • Доллар: покупка – 112,69; продажа – 102,8.
  • Евро: покупка – 127,16; продажа – 111,83.

Можно ли где-нибудь сразу посмотреть курсы валют?

Да, можно, такую услугу обеспечивает сервис banki.ru. Он показывает, в каких банках на данный момент лучший курс по покупке и продаже разных валют.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Nikolay Gyngazov, Komsomoylskaya Pravda/Global Look Press
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