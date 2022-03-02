мир
Где самый выгодный курс обмена валют: разбираем предложения банков
02 марта, 15:22
Стремительно меняется курс доллара и евро. Мы посмотрели, где самый выгодный курс обмена валют.
Что говорит Центробанк России
На официальном сайте организации на момент 02.03.2022 указаны такие данные:
- Доллар: покупка – 91,74; продажа – 103,24.
- Евро: покупка – 102,91; продажа – 114,55.
Какой курс в других банках
Вот котировки в некоторых банках. Каждый банк указывает свой собственный курс.
«Сбербанк»
- Доллар: покупка – 126,38; продажа – 106,86.
- Евро: покупка – 139,81; продажа – 117,56.
ВТБ
- Доллар: покупка – 127,55; продажа – 98,45.
- Евро: покупка – 141,4; продажа – 109,5.
«Тинькофф»
- Доллар: покупка – 119,6; продажа – 95,85.
- Евро: покупка – 132,95; продажа – 106,55.
«Открытие»
- Доллар: покупка – 125,55; продажа – 106,95.
- Евро: покупка – 138,5; продажа – 119.
РОСБАНК
- Доллар: покупка – 98,95; продажа – 116,34.
- Евро: покупка – 109,83; продажа – 129,57.
СОВКОМБАНК
- Доллар: покупка – 127,05; продажа – 103,05.
- Евро: покупка – 138,5; продажа – 114,5.
УРАЛСИБ
- Доллар: покупка – 112,69; продажа – 102,8.
- Евро: покупка – 127,16; продажа – 111,83.
Можно ли где-нибудь сразу посмотреть курсы валют?
Да, можно, такую услугу обеспечивает сервис banki.ru. Он показывает, в каких банках на данный момент лучший курс по покупке и продаже разных валют.
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