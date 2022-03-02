Где самый выгодный курс обмена валют: разбираем предложения банков

РОСБАНК

Доллар: покупка – 98,95; продажа – 116,34.

Евро: покупка – 109,83; продажа – 129,57.

СОВКОМБАНК

Доллар: покупка – 127,05; продажа – 103,05.

Евро: покупка – 138,5; продажа – 114,5.

УРАЛСИБ

Доллар: покупка – 112,69; продажа – 102,8.

Евро: покупка – 127,16; продажа – 111,83.

Можно ли где-нибудь сразу посмотреть курсы валют?

Да, можно, такую услугу обеспечивает сервис banki.ru. Он показывает, в каких банках на данный момент лучший курс по покупке и продаже разных валют.