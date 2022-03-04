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#мир

Какие иностранные магазины закрылись в России

04 марта, 00:35

Иностранные компании приостанавливают деятельность внутри России. Некоторые уходят окончательно, другие наоборот делают это временно. 

В Москве есть Музей лего Brick Star.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Какие иностранные магазины теперь не работают в России

  • L'Oreal. Компания не только закроет магазины, но и приостановит вложения в производство и рекламу на территории РФ.
  • Nike, Adidas, Puma остановили работу в России. Adidas даже отказался от сотрудничества со сборной России по футболу.
  • H&M. На официальном сайте H&M Group есть пресс-релиз с итоговым решением: работа в России временно приостанавливается, сроки не уточняются. Он опубликован 2 марта. На следующий день все точки продаж уже были закрыты. The Guardian пишет, что H&M имеет в России около 150 точек продаж в разных городах. Это данные на 2020 год.
  • Mango. Это компания из Испании, которая производит одежду. Она закрыла все российские точки продаж (их около 120) и перекрыла онлайн-продажи. В объяснении испанцы ссылаются на сложности с транспортировкой и поставками. И пишут о России: «Mango временно прекращает свою работу в этой стране». Поставки останавливает и Marks & Spencer.
  • IKEA. Шведская компания приостановила работу на территории России с 4 марта. Предполагаемый срок – три месяца. О временном закрытии магазинов было объявлено за сутки, поэтому 3 марта в них был ажиотаж. В заявлении отдельно сказано: вернуть или обменять товар можно и после 4 марта.

IKEA работает в 30 странах мира.

www.imago-images.de/Global Look Press

У кого еще возникли сложности

  • Nestle. Закрыла шесть фабрик в России.
  • Heineken. Компания приостановила производство пива под своим брендом.
  • McDonald's временно закрывает все рестораны в России с 14 марта. Владелец KFC приостановил работу 70 ресторанов в РФ.
  • Coca-Cola. Приостановила деятельность в России.
  • Harley-Davidson Inc и Volvo. Они приостановили продажи товаров. Land Rover, Audi, BMW, General Motors, Citroen, Volkswagen и другие компании больше не отгружают автомобили в Россию. К ним присоединился Porsche. Harley-Davidson Inc теперь не поставляет мотоциклы. Ford, Jaguar Land Rover и Renault приостановили вообще все операции в России. Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге.
  • Porsche тоже приостановила поставки. Mercedes останавливает производство и поставки в страну.
  • Hewlett-Packard (или просто HP). Компания теперь не поставляет технику в Россию, хотя заказ на сайте еще можно сделать. «Ведомости» пишут, что из-за ее ухода Россия потеряет пятую часть ноутбуков. Какие технологические компании временно не работают в России: Dell, Ericsson, Nokia. AMD и Intel не поставляют процессоры. Panasonic и Cisco останавливают торговые операции.
  • Microsoft. Тоже объявила о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России. Президент Брэд Смит отметил, что компания координируется и работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Евросоюза и Великобритании.
  • Онлайн-магазин iHerb. Этот онлайн-ритейлер из США имеет 1,6 миллиона подписчиков в инстаграме. Он предлагает и доставляет витамины, добавки и косметику. В официальном заявлении о временных причинах ухода с русского рынка iHerb ссылается на санкции против банков, которые повлияли на работу и обработку платежей.
  • Swarovski. Официально – временно приостанавливает онлайн и офлайн-продажи на территории России. Но сотрудница магазина сообщила, что магазин работает.
  • Zara. Владелец прекращает торговлю в России.
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  • ASOS, Farfetch, The Outnet, Matchesfashion, Mytheresa. Эти и другие онлайн-магазины сейчас не занимаются доставкой в Россию своих товаров. Именно онлайн-магазины пока чаще всего прекращают сотрудничество с Россией. Обычно это связано с логистическими трудностями – им стало сложнее доставлять товары.
  • Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterqüe, Oysho, Stradivarius, Bershka также временно закрылись.
  • Calvin Klein и Tommy Hilfiger с 7 марта закрываются и приостанавливают работу.
  • Danone приостановила инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
  • Fazer прекращает операционную деятельность в России. К ним присоединились Valio и Paulig.
  • Levi Strauss&Co временно приостанавливает коммерческую деятельность в России.
  • Chanel закрыл магазины.
  • Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan больше не будут продаваться в России. Hearst отозвал у них лицензию.
  • Uniqlo временно останавливает работу в России с 21 марта. Хотя до этого никуда уходить не собирался.
  • Victoria’s Secret приостанавливает работу в России.
  • Mars больше не экспортирует и не импортирует продукцию. Что входит в бренды компании: батончики Mars, Milky Way, Snickers, Bounty, Twix, жвачка Orbit, корма для животных Pedigree и Whiskas.
  • Sony Pictures приостановит деятельность в России.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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