Можно ли сейчас прилететь в Калининград и как: самолеты добираются через нейтральные воды, есть рейсы даже из Египта
Европейские страны закрывают воздушное пространство для России. Об этом мы подробно писали в этом материале:
Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами
В обычное время маршрут из Москвы до Калининграда выглядит так:
Сейчас из-за закрытия воздушного пространства со стороны Литвы и Латвии (и расположенной рядом Польши) авиаперелеты из Москвы в Калининград несколько затруднены. Руководитель пресс-службы правительства калининградской области Дмитрий Лысков сразу же после закрытия воздушного пространства Литвы и Латвии сказал:
«Блокады, конечно же, никакой не будет. Самолеты в регион и из региона смогут летать над нейтральными водами Балтийского моря, а потом через территорию Ленинградской области разлетаться дальше по России. Просто произойдет удлинение маршрута и возрастет время перелета по нему».
Плюс Росавиация с 27 февраля обязала авиакомпании согласовывать отмены рейсов в Калининград, чтобы не получилась блокада региона.
Такая теперь траектория полета из Москвы в Калининград:
Из Санкт-Петербурга в Калининград:
В этих двух траекториях есть одна общая черта. Так как теперь полеты над Литвой и Латвией невозможны, то теперь (как и говорил Лысков) все самолеты из России пролетают над Ленинградской областью и нейтральными водами Балтийского моря. Это увеличивает километраж с 1078 км (от Москвы) до 1800 км. По времени маршрут увеличился на 10-20 минут.
Что касается самих перелетов, то возьмем билет из Москвы в Калининград на 4 марта. Avisales показывает такие рейсы, здесь короткие данные:
- Если говорим о прямом рейсе, то в среднем он длится 2 часа 10 минут.
- Есть рейсы с пересадкой в Санкт-Петербурге. Здесь время пути зависит от этой пересадки (есть 5 часов, а есть на 12).
- Перелет из Москвы в Калининград осуществляют «Аэрофлот», «Победа», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Utair.
- Цены колеблются в диапазоне до 7 тысяч.
Вот пример рейсов:
Скриншот рейсов, прибывающих в Калининград 3 марта. Туда летают даже из Египта.
Еще до Калининграда можно добраться на поезде. Железнодорожная связь есть с Санкт-Петербургом, Москвой и Адлером. Во время поездки важно иметь с собой загранпаспорт. В Москву можно уехать раз в неделю. В Питер – три раза в неделю. В Адлер – раз в два дня.
Что касается автотранспорта, то здесь сложнее. Грузовые машины долго стоят на границах, а пассажирские автобусы пока не совершают рейсы в Россию. Зато из Калиниграда на автобусах можно вполне спокойно уехать в Германию, Литву и Польшу.