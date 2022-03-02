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мир
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#мир

Можно ли сейчас прилететь в Калининград и как: самолеты добираются через нейтральные воды, есть рейсы даже из Египта

02 марта, 23:36

www.imago-images.de/Global Look Press

Европейские страны закрывают воздушное пространство для России. Об этом мы подробно писали в этом материале:

Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами

В обычное время маршрут из Москвы до Калининграда выглядит так:

Сейчас из-за закрытия воздушного пространства со стороны Литвы и Латвии (и расположенной рядом Польши) авиаперелеты из Москвы в Калининград несколько затруднены. Руководитель пресс-службы правительства калининградской области Дмитрий Лысков сразу же после закрытия воздушного пространства Литвы и Латвии сказал:

«Блокады, конечно же, никакой не будет. Самолеты в регион и из региона смогут летать над нейтральными водами Балтийского моря, а потом через территорию Ленинградской области разлетаться дальше по России. Просто произойдет удлинение маршрута и возрастет время перелета по нему».

Плюс Росавиация с 27 февраля обязала авиакомпании согласовывать отмены рейсов в Калининград, чтобы не получилась блокада региона.

Такая теперь траектория полета из Москвы в Калининград:

Скриншот с сайта Flightradar24

Из Санкт-Петербурга в Калининград:

Скриншот с сайта Flightradar24

В этих двух траекториях есть одна общая черта. Так как теперь полеты над Литвой и Латвией невозможны, то теперь (как и говорил Лысков) все самолеты из России пролетают над Ленинградской областью и нейтральными водами Балтийского моря. Это увеличивает километраж с 1078 км (от Москвы) до 1800 км. По времени маршрут увеличился на 10-20 минут.

Что касается самих перелетов, то возьмем билет из Москвы в Калининград на 4 марта. Avisales показывает такие рейсы, здесь короткие данные:

  • Если говорим о прямом рейсе, то в среднем он длится 2 часа 10 минут.
  • Есть рейсы с пересадкой в Санкт-Петербурге. Здесь время пути зависит от этой пересадки (есть 5 часов, а есть на 12).
  • Перелет из Москвы в Калининград осуществляют «Аэрофлот», «Победа», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Utair.
  • Цены колеблются в диапазоне до 7 тысяч.

Вот пример рейсов:

скриншот с сайта Aviasales

Скриншот рейсов, прибывающих в Калининград 3 марта. Туда летают даже из Египта.

Еще до Калининграда можно добраться на поезде. Железнодорожная связь есть с Санкт-Петербургом, Москвой и Адлером. Во время поездки важно иметь с собой загранпаспорт. В Москву можно уехать раз в неделю. В Питер – три раза в неделю. В Адлер – раз в два дня.

Что касается автотранспорта, то здесь сложнее. Грузовые машины долго стоят на границах, а пассажирские автобусы пока не совершают рейсы в Россию. Зато из Калиниграда на автобусах можно вполне спокойно уехать в Германию, Литву и Польшу.

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