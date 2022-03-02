Можно ли сейчас прилететь в Калининград и как: самолеты добираются через нейтральные воды, есть рейсы даже из Египта

Сейчас из-за закрытия воздушного пространства со стороны Литвы и Латвии (и расположенной рядом Польши) авиаперелеты из Москвы в Калининград несколько затруднены. Руководитель пресс-службы правительства калининградской области Дмитрий Лысков сразу же после закрытия воздушного пространства Литвы и Латвии сказал:

«Блокады, конечно же, никакой не будет. Самолеты в регион и из региона смогут летать над нейтральными водами Балтийского моря, а потом через территорию Ленинградской области разлетаться дальше по России. Просто произойдет удлинение маршрута и возрастет время перелета по нему».

Плюс Росавиация с 27 февраля обязала авиакомпании согласовывать отмены рейсов в Калининград, чтобы не получилась блокада региона.

Такая теперь траектория полета из Москвы в Калининград: