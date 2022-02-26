Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами

Какие страны не выдают визы россиянам

🇱🇻 Латвия отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам. Исключения будут для случаев, где есть «особые гуманитарные соображения».

🇱🇹 Литва – в этом же списке: «Это решение в знак солидарности с Украиной».

🇨🇿 Чехия тоже приостановила выдачу виз российским гражданам за исключением гуманитарных случаев.

🇯🇵 Япония заявила, что приостановит выдачу виз «некоторым гражданам России» (без уточнений) и заморозит активы финансовых учреждений России.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов говорит, что в теории Евросоюз может отказать всем россиянам в шенгенской визе.

Единственное ограничение от Евросоюза на данный момент: российские дипломаты, чиновники и бизнесмены больше не смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Это решение не касается обычных граждан.

Как изменится визовая политика США – пока неизвестно.