Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами
Какие страны не выдают визы россиянам
🇱🇻 Латвия отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам. Исключения будут для случаев, где есть «особые гуманитарные соображения».
🇱🇹 Литва – в этом же списке: «Это решение в знак солидарности с Украиной».
🇨🇿 Чехия тоже приостановила выдачу виз российским гражданам за исключением гуманитарных случаев.
🇯🇵 Япония заявила, что приостановит выдачу виз «некоторым гражданам России» (без уточнений) и заморозит активы финансовых учреждений России.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов говорит, что в теории Евросоюз может отказать всем россиянам в шенгенской визе.
Единственное ограничение от Евросоюза на данный момент: российские дипломаты, чиновники и бизнесмены больше не смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Это решение не касается обычных граждан.
Как изменится визовая политика США – пока неизвестно.
Через какие страны нельзя летать российским самолетам
На данный момент девять стран объявили, что над их территорией запрещено летать самолетам российских авиакомпаний.
🇧🇬 Болгария
🇵🇱 Польша
🇬🇧 Великобритания
🇨🇿 Чехия
🇱🇻 Латвия
🇪🇪 Эстония
🇱🇹 Литва
🇷🇴 Румыния
🇸🇮 Словения
Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для самолетов Великобритании, Болгарии, Польши и Чехии. Их самолеты могут летать над территорией России только по специальному разрешению от Росавиации.
Беларусь частично закрыла воздушное пространство по южным границам для самолетов всех авиакомпаний.
Санкции Евросоюза касаются всей авиапромышленности России – она может потерять половину авиапарка
Санкции Евросоюза могут серьезно изменить всю авиапромышленность России.
Новые поставки самолетов России, а также их техобслуживание и страхование запрещены. Сданные в лизинг самолеты должны быть возвращены владельцам в течение месяца.
В 2020 году авиакомпании РФ эксплуатировали 1,29 тыс. самолетов и 2,26 тыс. вертолетов. Зарубежных самолетов было 824 (64%), вертолетов — 1,459 тыс. (36%). Всего авиакомпании России используют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге.
Эксперты «Коммерсанта» говорят, что совокупно все санкции могут за месяц сократить парк российских авиакомпаний более чем в два раза.