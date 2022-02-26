  1. Главная
  2. Политика
  3. Материалы
  4. Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами
политика
Поделиться:
Комментарии:
0
#политика

Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами

3 часа назад

Какие страны не выдают визы россиянам

🇱🇻 Латвия отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам. Исключения будут для случаев, где есть «особые гуманитарные соображения».

🇱🇹 Литва – в этом же списке: «Это решение в знак солидарности с Украиной».

🇨🇿 Чехия тоже приостановила выдачу виз российским гражданам за исключением гуманитарных случаев.

🇯🇵 Япония заявила, что приостановит выдачу виз «некоторым гражданам России» (без уточнений) и заморозит активы финансовых учреждений России.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов говорит, что в теории Евросоюз может отказать всем россиянам в шенгенской визе.

Единственное ограничение от Евросоюза на данный момент: российские дипломаты, чиновники и бизнесмены больше не смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Это решение не касается обычных граждан.

Как изменится визовая политика США – пока неизвестно.

Через какие страны нельзя летать российским самолетам

На данный момент девять стран объявили, что над их территорией запрещено летать самолетам российских авиакомпаний.

🇧🇬 Болгария

🇵🇱 Польша

🇬🇧 Великобритания

🇨🇿 Чехия

🇱🇻 Латвия

🇪🇪 Эстония

🇱🇹 Литва

🇷🇴 Румыния

🇸🇮 Словения

Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для самолетов Великобритании, Болгарии, Польши и Чехии. Их самолеты могут летать над территорией России только по специальному разрешению от Росавиации.

Беларусь частично закрыла воздушное пространство по южным границам для самолетов всех авиакомпаний.

Санкции Евросоюза касаются всей авиапромышленности России – она может потерять половину авиапарка

Санкции Евросоюза могут серьезно изменить всю авиапромышленность России.

Новые поставки самолетов России, а также их техобслуживание и страхование запрещены. Сданные в лизинг самолеты должны быть возвращены владельцам в течение месяца. 

В 2020 году авиакомпании РФ эксплуатировали 1,29 тыс. самолетов и 2,26 тыс. вертолетов. Зарубежных самолетов было 824 (64%), вертолетов — 1,459 тыс. (36%). Всего авиакомпании России используют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. 

Эксперты «Коммерсанта» говорят, что совокупно все санкции могут за месяц сократить парк российских авиакомпаний более чем в два раза.

Все фото: CTK, Transport Photo Images / Global Look Press
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#политика