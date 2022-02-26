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Телеграм
Егор Крид
Иван Ургант
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#Телеграм #Егор Крид #Иван Ургант

Из-за разборки Роскомнадзора и фейсбука звезды России боятся потерять инстаграм и массово заводят телеграм-каналы

3 часа назад

Что случилось

Заявление на сайте Роскомнадзора от 25 февраля:

«24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика».

Как сообщил Роскомнадзор, фейсбук отказался выполнять требования. И эту позицию публично объяснил вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг:

«Вчера власти России приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в публикациях соцсети Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались это делать, как результат они ограничили использование наших сервисов».

Как инстаграм связан с фейсбуком

Прямым образом. Фейсбук владеет инстаграмом с 2012 года. Тогда он купил инстаграм за 1 млрд долларов.

Business Insider потом писал, что основатели инстаграма Кевин Систром и Майк Кригер, получив предложение от создателя фейсбука Марка Цукерберга, долго думали: продать сервис или продолжать независимое существование. Потом Систром в личной переписке выражал обеспокоенность, что в случае отказа Цукерберг создаст похожий сервис – это уничтожит инстаграм. Поэтому Систром решил расстаться с приложением.

Потом он рассказывал: «Мы с Марком [Цукербергом] в хороших отношениях. Думаю, та сделка была правильным решением как для него, так и для нас».

Как медийные личности переходят в телеграм

Российские знаменитости с большой аудиторией постят сторис с одним и тем же посылом: на всякий случай вот запасная площадка. Они массово заводят телеграм-каналы – кто-то с нуля, кто-то активизирует уже созданные ранее.

Иван Ургант. Завел канал с нуля и опубликовал туда пока одну короткую шутку под фото для приветствия.

Максим Галкин. Тоже с нуля завел канал. На момент написания этого текста там есть одно приветственное голосовое сообщение на 17 секунд с 200 тысячами просмотров.

Сергей Лазарев. А вот у него не новый канал (создан в мае 2021-го). Последнее сообщение опубликовано 13 февраля. Сейчас у Лазарева 60 тысяч подписчиков.

Оксана Самойлова. Тоже не новый канал (создала еще в 2020-м). У нее 237 тысяч подписчиков.

Амиран Сардаров. Сейчас у Сардарова почти 54 тысячи подписчиков. И это давно существующий канал.

Слава Марлоу. В сторис разместил ссылку на канал, который создал еще 9 мая 2018 года.

Егор Крид. Верифицированный канал с 254 тысячами подписчиков. Под последним сообщением 10 тысяч сердечек.

Ида Галич. Она создала канала с нуля и за 13 часов набрал 61 тысячу подписчиков.

Джиган. Канал не новый (на 24 тысячи подписчиков). Но он возобновил активность лишь 24 февраля. До этого там не было сообщений 4 месяца.

Анна Седокова. Она просто написала в сторис: «Мой телеграм-канал. Поговорим там?» Это не новый канал, и Седокова ведет его довольно активно.

Александр Ревва. Канал с нуля. За почти два часа существования канал набрал пять тысяч подписчиков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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