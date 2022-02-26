Из-за разборки Роскомнадзора и фейсбука звезды России боятся потерять инстаграм и массово заводят телеграм-каналы
Что случилось
Заявление на сайте Роскомнадзора от 25 февраля:
«24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.
Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.
25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.
В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика».
Как сообщил Роскомнадзор, фейсбук отказался выполнять требования. И эту позицию публично объяснил вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг:
«Вчера власти России приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в публикациях соцсети Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались это делать, как результат они ограничили использование наших сервисов».
Как инстаграм связан с фейсбуком
Прямым образом. Фейсбук владеет инстаграмом с 2012 года. Тогда он купил инстаграм за 1 млрд долларов.
Business Insider потом писал, что основатели инстаграма Кевин Систром и Майк Кригер, получив предложение от создателя фейсбука Марка Цукерберга, долго думали: продать сервис или продолжать независимое существование. Потом Систром в личной переписке выражал обеспокоенность, что в случае отказа Цукерберг создаст похожий сервис – это уничтожит инстаграм. Поэтому Систром решил расстаться с приложением.
Потом он рассказывал: «Мы с Марком [Цукербергом] в хороших отношениях. Думаю, та сделка была правильным решением как для него, так и для нас».
Как медийные личности переходят в телеграм
Российские знаменитости с большой аудиторией постят сторис с одним и тем же посылом: на всякий случай вот запасная площадка. Они массово заводят телеграм-каналы – кто-то с нуля, кто-то активизирует уже созданные ранее.
• Иван Ургант. Завел канал с нуля и опубликовал туда пока одну короткую шутку под фото для приветствия.
• Максим Галкин. Тоже с нуля завел канал. На момент написания этого текста там есть одно приветственное голосовое сообщение на 17 секунд с 200 тысячами просмотров.
• Сергей Лазарев. А вот у него не новый канал (создан в мае 2021-го). Последнее сообщение опубликовано 13 февраля. Сейчас у Лазарева 60 тысяч подписчиков.
• Оксана Самойлова. Тоже не новый канал (создала еще в 2020-м). У нее 237 тысяч подписчиков.
• Амиран Сардаров. Сейчас у Сардарова почти 54 тысячи подписчиков. И это давно существующий канал.
• Слава Марлоу. В сторис разместил ссылку на канал, который создал еще 9 мая 2018 года.
• Егор Крид. Верифицированный канал с 254 тысячами подписчиков. Под последним сообщением 10 тысяч сердечек.
• Ида Галич. Она создала канала с нуля и за 13 часов набрал 61 тысячу подписчиков.
• Джиган. Канал не новый (на 24 тысячи подписчиков). Но он возобновил активность лишь 24 февраля. До этого там не было сообщений 4 месяца.
• Анна Седокова. Она просто написала в сторис: «Мой телеграм-канал. Поговорим там?» Это не новый канал, и Седокова ведет его довольно активно.
• Александр Ревва. Канал с нуля. За почти два часа существования канал набрал пять тысяч подписчиков.