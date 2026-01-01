Иван Ургант

Дата рождения
16 апреля 1978 г.
Инфо
Российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер
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Материалы
Материалы
Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты
#Иван Ургант
«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
#Иван Ургант
Как дела у «Вечернего Урганта»: закрылся или нет, где сам Иван Ургант
#Иван Ургант
Из-за разборки Роскомнадзора и фейсбука звезды России боятся потерять инстаграм и массово заводят телеграм-каналы
#Телеграм
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