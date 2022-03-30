Как дела у «Вечернего Урганта»: закрылся или нет, где сам Иван Ургант
21 февраля на Первом канале вышел последний выпуск программы «Вечерний Ургант». В гостях был Николай Расторгуев – он пришел на передачу в день своего 65-летия. В этой программе они шутили про возраст, обсуждали жизнь, карьеру и будущие концерты Николая Расторгуева. Плюс Иван Ургант обсудил с Денисом Казанским итоги Олимпиады в Пекине.
16 апреля «Вечерний Ургант» отпразднует юбилей – 10 лет с момента выхода первого выпуска передачи. Но она уже больше месяца не появлялась на Первом канале.
Как Первый канал объяснил отсутствие программы
25 Лариса Крымова, директор дирекции общественных связей и интернет-вещания канала, сказала:
«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале».
В конце февраля высказалась и Ксения Собчак. Она сослалась на свои источники и сообщила, что «Вечерний Ургант» закрывается. Та же Крымова жестко опровергла эту информацию и назвала ее ложью.
Еще об отсутствии программы говорил Андрей Ургант, отец Ивана Урганта:
«Про дату возобновления программы надо спросить у руководства канала. Я думаю, сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Он же не руководитель канала. Но я полагаю, что программа не идет, может, потому что время трудное? О чем шутить? Пока все не пройдет, грех смеяться и развлекаться».
Важно отметить, что канал постепенно отказывался от ряда развлекательных программ. Например, остановились съемки «Модного приговора» (из-за ухода зарубежных магазинов). С 28 февраля Первый канал не показывает программу «Познер» – из-за повестки, которая на данный момент считается информационной. То же самое касается и передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Baza писала, что программа закрывается совсем, но в пресс-службе Первого канала опровергли это.
13 марта ютуб заблокировал канал с вышедшими выпусками «Вечернего Урганта». Теперь при посещении страницы всплывает такое сообщение:
Вот, где теперь можно посмотреть выпуски «Вечернего Урганта»:
Правда ли, что Ургант уезжал из России. И где он сейчас
11 марта стало известно, что Иван Ургант уехал из России. Первоначально были слухи, что Ургант просто покинул страну. Всю эту информацию пришлось развеять самому Урганту. Он написал в соцсетях: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь». Но он не назвал страну, в которую отправился.
26 марта Андрей Ургант сказал, что его сын вместе с семьей уже давно в России:
«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать».
В итоге «Вечерний Ургант» закрылся или нет
Ничего не ясно.
За это время Сам Ургант лишь раз прокомментировал расползающиеся инсайды. Но сделал это очень коротко и расплывчато: «Не верьте слухам! Я тоже, поверьте, очень жду новых выпусков».
Альтернативный инсайд в своем телеграм-канале дал журналист и режиссер-документалист Роман Супер. Он написал, что до третьего апреля команда «Вечернего Урганта» будет решать дальнейшую судьбу передачи. Встреча пройдет по видеосвязи. Команда формально пока что остается на Первом канале, но эфиров за последний месяц не было.
Был слух, что вместо Урганта на Первом канале появится Гарик Мартиросян и будет вести новое шоу. Тот отреагировал коротко: «Фейк».