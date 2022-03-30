Как дела у «Вечернего Урганта»: закрылся или нет, где сам Иван Ургант

Как Первый канал объяснил отсутствие программы

25 Лариса Крымова, директор дирекции общественных связей и интернет-вещания канала, сказала:

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале».

В конце февраля высказалась и Ксения Собчак. Она сослалась на свои источники и сообщила, что «Вечерний Ургант» закрывается. Та же Крымова жестко опровергла эту информацию и назвала ее ложью.

Еще об отсутствии программы говорил Андрей Ургант, отец Ивана Урганта:

«Про дату возобновления программы надо спросить у руководства канала. Я думаю, сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Он же не руководитель канала. Но я полагаю, что программа не идет, может, потому что время трудное? О чем шутить? Пока все не пройдет, грех смеяться и развлекаться».

Важно отметить, что канал постепенно отказывался от ряда развлекательных программ. Например, остановились съемки «Модного приговора» (из-за ухода зарубежных магазинов). С 28 февраля Первый канал не показывает программу «Познер» – из-за повестки, которая на данный момент считается информационной. То же самое касается и передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Baza писала, что программа закрывается совсем, но в пресс-службе Первого канала опровергли это.

13 марта ютуб заблокировал канал с вышедшими выпусками «Вечернего Урганта». Теперь при посещении страницы всплывает такое сообщение: