Секреты программы «Криминальная Россия»: кто тот самый диктор, почему такая жуткая музыка, как формат взят из США, из-за чего закрылась
«Криминальная Россия» – легенда русского тв. Документальный сериал о преступлениях в СССР и России 90-х пугал (особенно закадровым голосом и музыкой), но захватывал качественной драматургией и жутким реализмом. В этом материале мы вспоминаем, как «Криминальная Россия» появилась и выходила на тв 19 лет.
1. «Криминальную Россию» придумал продюсер Дэвид Гамбург. После эмиграции из СССР в США он попал на местное телевидение, где сделал документальное шоу «Копы» – о работе полицейских. Гамбург продвинулся и помогал даже звездам Голливуда: учил русскому языку Робина Уильямса, консультировал Дольфа Лундгрена и Арнольда Шварценеггера.
После возвращения в Россию Гамбург создал свою кинокомпанию «Версия». И ее первым большим проектом стала «Криминальная Россия» – попытка адаптировать американских «Копов» под русские реалии.
2. Гамбург рассказывал, что главную помощь при создании программ ему оказывали правоохранительные органы: «С самого начала мы основательно сотрудничаем с Генеральной прокуратурой, и надо отдать должное, нам там все эти годы шли навстречу и давали соответствующие указания региональным прокуратурам, а также предлагали те или иные дела».
3. Серийные убийцы – одна из главных тем «Криминальной России». 15 выпусков посвящены маньякам. Самые громкие: Андрей Чикатило, Сергей Головкин, Виктор Корякин, Сергей Ткач, Анатолий Сливко.
4. Жуткая особенность «Криминальной России» – показ фотографий с трупами и кровью, холодное описание закадровым голосом действий маньяков. За это передачу всегда критиковали: «Сыщики идут по следу, где обнаруживается еще одна зарезанная и обгорелая жертва, которую любовно и со вкусом демонстрируют аудитории во всей «красе». Голос за кадром деловито сообщает, что «бандиты не только убили его, ножовкой перерезав горло, но и надругались над ним, отрезав половые органы и засунув их ему в рот».
5. Авторы программы «получали намеки», чтобы сделать программу по заказу. Но Гамбург говорит, что «Криминальная Россия» никогда не была ангажирована и «не выполняла заказов ФСБ, прокуратуры, [основателя НТВ Владимира] Гусинского и других органов».
6. Тот самый саундтрек «Криминальной России» написал композитор Игорь Назарук. В 2021 году он рассказал, как все получилось настолько мрачно: «Появилось все в практичном стиле. Началась работа над сериалом, и Гамбург дал задачу – «сделать русскую беду». Я сразу предложил тему тяжелой поступи. Все родилось не от идеи, а от состояния, в котором был весь сериал. Первый вариант сразу понравился продюсеру. Пробирает».
Живых инструментов в мелодии нет: «У нас были хорошие сэмплы».
Также Назарук писал музыку для другого документально-криминального проекта – «Следствие вели».
7. Дэвида Гамбурга часто спрашивали, почему он, вернувшись из США спустя 15 лет, сделал криминальный проект о России. Он отвечал: «В США уровень преступности, безусловно, выше, чем в России. Но знаете, что поражает? Раньше улицы Москвы патрулировали в основном безоружные милиционеры. А сегодня стражи порядка расхаживают с автоматами наперевес. В Америке же вооруженный до зубов полицейский – исключение из правил».
8. Еще «Криминальную Россию» узнают из-за голоса диктора – Сергея Полянского. Он озвучивал передачи еще с 70-х (например, «Международную панораму»). Полянский озвучивал «Криминальной Россию» первые семь лет, потом появились другие дикторы. В 2012 году НТВ расформировал криминальный отдел, и Полянский ушел на пенсию. Но он появлялся в обзорах киноблогера BadComedian, чтобы что-то озвучить в стиле «Криминальной России».
9. Создателям программы постоянно угрожали люди из криминала. Больше всего доставалось информаторам, которые помогали «Криминальной России» собирать фактуру из сюжетов. Гамбург рассказывал, что один человек, который был связан с автомафией, погиб. Еще однажды «Криминальная Россия» выпустила фильм после смерти одного из заключенных – при его жизни давать выпуск в эфир было небезопасно.
10. Два готовых выпуска «Криминальной России» никогда не выходили в эфир. О волне разбойных нападений на пенсионеров в Курской области. И о любовной драме, где любовник женщины заказал убийство ее мужа.
11. В 2002 году, после семи лет в эфире, «Криминальная Россия» ушла с НТВ. Директор отдела программ НТВ Владимир Золотницкий объяснял, почему «Криминальной России» больше нет в эфире. Во-первых, канал должен сам производить программы (а не покупать у сторонних студий). Во-вторых, «эта передача создавалась как продукт для западной аудитории».
Передача ушла сначала на ТВС, а после закрытия этого канала – на «Первый канал». Там «Криминальную Россию» сначала показывали ближе к полуночи, но позже сместили на 15 и 18 часов.
Кинокритик Даниил Дондурей критиковал за это руководство канала: «Такие программы о бандитах и маньяках не имеют права существования на главном канале страны. Слабость «Первого канала» заключается в том, что его руководители позволяют себе зарабатывать на любых вещах»
12. Передача окончательно закрылась в 2014 году. Она меняла название и выходила на «Первом» как «Криминальные хроники». Название «Криминальная Россия» возвращалось еще раз (с приставкой «Развязка») после переезда на ТВЦ. Но там программа продержалась десять выпусков, многие из которых были ремейками старых. И на ТВЦ была своя фишка – ведущий впервые появлялся в кадре.
13. «Криминальная Россия» стала популярной и в новой интернет-культуре. Реакции блогеров на старые выпуски (особенно, истории с маньяками) собирают миллионы просмотров. И у «Криминальной России» есть даже канал на ютубе, где залито большинство выпусков. В их начале Сергей Полянский просит подписаться и нажать на колокольчик.