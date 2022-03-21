Секреты программы «Криминальная Россия»: кто тот самый диктор, почему такая жуткая музыка, как формат взят из США, из-за чего закрылась

Также Назарук писал музыку для другого документально-криминального проекта – «Следствие вели».

7. Дэвида Гамбурга часто спрашивали, почему он, вернувшись из США спустя 15 лет, сделал криминальный проект о России. Он отвечал: «В США уровень преступности, безусловно, выше, чем в России. Но знаете, что поражает? Раньше улицы Москвы патрулировали в основном безоружные милиционеры. А сегодня стражи порядка расхаживают с автоматами наперевес. В Америке же вооруженный до зубов полицейский – исключение из правил».

8. Еще «Криминальную Россию» узнают из-за голоса диктора – Сергея Полянского. Он озвучивал передачи еще с 70-х (например, «Международную панораму»). Полянский озвучивал «Криминальной Россию» первые семь лет, потом появились другие дикторы. В 2012 году НТВ расформировал криминальный отдел, и Полянский ушел на пенсию. Но он появлялся в обзорах киноблогера BadComedian, чтобы что-то озвучить в стиле «Криминальной России».

9. Создателям программы постоянно угрожали люди из криминала. Больше всего доставалось информаторам, которые помогали «Криминальной России» собирать фактуру из сюжетов. Гамбург рассказывал, что один человек, который был связан с автомафией, погиб. Еще однажды «Криминальная Россия» выпустила фильм после смерти одного из заключенных – при его жизни давать выпуск в эфир было небезопасно.

10. Два готовых выпуска «Криминальной России» никогда не выходили в эфир. О волне разбойных нападений на пенсионеров в Курской области. И о любовной драме, где любовник женщины заказал убийство ее мужа.

11. В 2002 году, после семи лет в эфире, «Криминальная Россия» ушла с НТВ. Директор отдела программ НТВ Владимир Золотницкий объяснял, почему «Криминальной России» больше нет в эфире. Во-первых, канал должен сам производить программы (а не покупать у сторонних студий). Во-вторых, «эта передача создавалась как продукт для западной аудитории».

Передача ушла сначала на ТВС, а после закрытия этого канала – на «Первый канал». Там «Криминальную Россию» сначала показывали ближе к полуночи, но позже сместили на 15 и 18 часов.

Кинокритик Даниил Дондурей критиковал за это руководство канала: «Такие программы о бандитах и маньяках не имеют права существования на главном канале страны. Слабость «Первого канала» заключается в том, что его руководители позволяют себе зарабатывать на любых вещах»