Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хэмингуэй приходил в гости
Галина Юзефович – литературный критик, преподаватель, автор книг, дочь писателей Леонида Юзефовича и Анны Бердичевской. И ведущая собственного канала на ютубе, где она берет интервью на культурные темы.
14 февраля там вышел выпуск с Владимиром Познером – о его детстве и жизни, карьере журналиста, встречах с писателями и культурных вкусах. Мы посмотрели интервью и выбрали главное о литературе – что Познер рассказал об опыте общения с большими писателями и любимых книгах.
О Самуиле Маршаке: «Сказал, что у меня есть способности, но нет умения»
«Каким-то непонятным для меня образом мои черновики попали Самуилу Яковлевичу Маршаку. Мне позвонила его экономка и скрипучим голосом сказала, что меня просит приехать Маршак. Он был совсем невысокого роста, с большой головой. Лицо целиком в мелких морщинках. Большие такие уши – я думал, что они, как у слона, хотел их потрогать. Маленькие зеленые глаза за толстыми стеклами очков.
Он меня повел в кабинет и сказал, что у меня есть некоторые способности, но нет умения. И что, если я соглашусь быть его литературным секретарем, то он будет время от времени со мной заниматься. Я стал его писарем, отвечал на его письма. А он мне время от времени читал свои переводы – и спрашивал: «Как?»
Благодаря ему я заново постиг русскую литературу. Он потрясающе о ней рассказывал, и я заново все прочитал. Он всех знал, а кого не знал – знал их творчество. В общем, мне дико повезло. Конечно, это был выдающийся человек.
Он очень много курил. Четыре пачки в день. И у него были плохие легкие. Когда он заболевал, у него сразу: легкие, температура, бред. И он просил меня сидеть около его кровати. Он был очень одиноким человеком».
Об Александре Твардовском: «Пил, очень пил. От этого и умер»
«Я нашел одну американскую пьесу, мне она показалась необыкновенно интересней. И я с ней пришел к Твардовскому. Он меня принял. Я его знал через Маршака, который открыл его и считал великим поэтом. «За далью даль» Твардовский впервые читал у Маршака. И мне было позволено сидеть и слушать. Поэтому он меня знал, поэтому меня принял.
Он был большой, грузный. У него были такие ледяные почти прозрачные глаза. Очень сильный человек. Пил, очень пил. От этого и умер».
О Стейнбеке: «Ужасно хохотал от истории, как русский милиционер принял его за Хэмингуэя»
«Он приехал в СССР примерно в 1968 году. Мы встретились в библиотеке иностранной литературы, где я читал лекции об американских новинках. Он там выступил, у него была большая рыжая борода.Мы с ним познакомились, и он мне рассказал совершенно прекрасную историю:
«Ну, я Москвы совсем не знаю. Ходил по городу, зашел в магазин еды. Стою. Смотрю, ко мне подошел человек и стал мне говорить: «Рубль, рубль!» Я сначала не понял, а потом дошло, и я ему отдал рубль. Он сказал: «Подожди». И потом вернулся с бутылкой водки и сказал: «Пошли».
Мы вышли из магазина, пошли в подъезд. Там стоял еще один человек. Мы разлили на троих эту бутылку, выпили, колбасу какую-то съели. И он мне опять говорит: «Рубль!» Я дал еще рубль. Он ушел, принес вторую бутылку, и мы ее распили. Дальше мы расстались ближайшими друзьями.
А я не знал, где я. Вышел из подъезда и сел прямо на тротуар. И тут подошел милиционер, стал на меня орать. А я выучил несколько слов по-русски. Встал и сказал: «Я американский писатель». Он посмотрел на меня, а потом бросился обнимать с криком: «Хемингуэй!» Только в вашей стране полицейские знают Хемингуэя». Стейнбек ужасно хохотал, рассказывая эту историю».
О Хемингуэе
«Хемингуэй был одним из немногих американских писателей, которых переводили в СССР. Поэтому его все знали. Я его видел, когда мне было лет 14. Мой папа работал в кино, и Хемингуэй пришел к нам домой с ним разговаривать насчет фильма. И папа мне сказал: «Вот, познакомься, это Эрнест Хемингуэй».
Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба
О Марселе Прусте: «Умен, тонок, но не созвучен мне»
«Я когда-то случайно попал на его анкету. Когда Прусту было 15 лет, он ответил на анкету из 35 вопросов. Настолько прекрасно для своего возраста, что это сохранилось. Через десять лет ему дали ту же анкету. И с тех пор анкета Пруста – это нечто нарицательное. Я это использую в своей программе. Я восхищаюсь Прустом, но сказать, что люблю – не могу. Он умен, тонок, но не созвучен мне. Для меня не хватает сердца, чего-то личного. Он не мой».
Список главных книг для Познера
В конце интервью Познер назвал книги, которые его сформировали и которые он любит больше всего:
- «Три мушкетера» Александр Дюма;
- «Фердинанд» Манро Лиф;
- «Винни-Пух» Алан Милн;
- «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Том Сойер;
- «Шекспир, Джон Донн, некоторые вещи Байрона – прежде всего «До Жуан»;
- «Конечно, Фолкнер»;
- «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер;
- «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери;
- «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсиа Маркес;
- «Моби Дик» Герман Мелвилл;
- «Братья Карамазовы» Федор Достоевский;
Достоевский провел худший год жизни во Флоренции. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
- Пушкин: «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Я вас любил…»;
Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
- «Герой нашего времени» Михаил Лермонтов;
- «Николай Гоголь – это отдельно стоящий, совершенно невероятный человек. «Мертвые души». «Петербургские истории» – я часто их перечитываю. Считаю, что он недооценен. Величайший гений»;
- «Дон Кихот» Мигель де Сервантес;
- «Мастер и Маргарита» – знаю наизусть».