Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хэмингуэй приходил в гости

Мы вышли из магазина, пошли в подъезд. Там стоял еще один человек. Мы разлили на троих эту бутылку, выпили, колбасу какую-то съели. И он мне опять говорит: «Рубль!» Я дал еще рубль. Он ушел, принес вторую бутылку, и мы ее распили. Дальше мы расстались ближайшими друзьями.

А я не знал, где я. Вышел из подъезда и сел прямо на тротуар. И тут подошел милиционер, стал на меня орать. А я выучил несколько слов по-русски. Встал и сказал: «Я американский писатель». Он посмотрел на меня, а потом бросился обнимать с криком: «Хемингуэй!» Только в вашей стране полицейские знают Хемингуэя». Стейнбек ужасно хохотал, рассказывая эту историю».

О Хемингуэе

«Хемингуэй был одним из немногих американских писателей, которых переводили в СССР. Поэтому его все знали. Я его видел, когда мне было лет 14. Мой папа работал в кино, и Хемингуэй пришел к нам домой с ним разговаривать насчет фильма. И папа мне сказал: «Вот, познакомься, это Эрнест Хемингуэй».

Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба

О Марселе Прусте: «Умен, тонок, но не созвучен мне»

«Я когда-то случайно попал на его анкету. Когда Прусту было 15 лет, он ответил на анкету из 35 вопросов. Настолько прекрасно для своего возраста, что это сохранилось. Через десять лет ему дали ту же анкету. И с тех пор анкета Пруста – это нечто нарицательное. Я это использую в своей программе. Я восхищаюсь Прустом, но сказать, что люблю – не могу. Он умен, тонок, но не созвучен мне. Для меня не хватает сердца, чего-то личного. Он не мой».

Список главных книг для Познера

В конце интервью Познер назвал книги, которые его сформировали и которые он любит больше всего: