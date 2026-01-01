Владимир Познер

Дата рождения
1 апреля 1934 г.
Инфо
Советский, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель
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#Владимир Познер
Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хемингуэй приходил в гости
#Владимир Познер
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