Где сейчас Владимир Познер
1 апреля Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. В 2022 году он продолжает публиковать материалы, давать интервью и появляться на видео. Что известно о нем на апрель 2022-г043E:
Почему не выходит программа Познера
Его программа «Познер» на Первом канале пока не выходит в эфир, так как канал стал информационным. Последним гостем 21 февраля был Кирилл Набутов. Ситуацию с программой Познер пояснил 29 марта. Архив записей доступен на сайте Первого канала.
Где следить за публикациями Познера
На сайте Познера периодически публикуются его интервью. В марте в течение месяца были выдержки из его интервью, которое состоялось в феврале.
Также в феврале Познер ответил на вопросы ютуб-канала MGIMO360 TV для молодых журналистов.
Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Познера.
Что еще известно о Познере
В марте 2022-го состоялся автопробег «Чисто для Познера», призывающий перевозчиков сохранять чистыми автомобили. Это был ответ на реплику Познера от 14 февраля о чистоте грузовиков в Западной Европе: «Они прямо сияют по сравнению с нашими, замызганными и грязными. Сегодня ситуация сильно не изменилась». Реакция самого Познера неизвестна.
Где именно сейчас находится Познер – неясно. Мы можем сослаться только на интервью от августа 2021 года. Он так ответил на вопрос о жизни России: «Я живу в России и, скорее всего, до конца своей жизни буду жить в России. Говорю «скорее всего» потому, что никто никогда до конца ничего не знает».