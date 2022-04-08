Владимир Познер
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#Владимир Познер

Где сейчас Владимир Познер

1 апреля Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. В 2022 году он продолжает публиковать материалы, давать интервью и появляться на видео. Что известно о нем на апрель 2022-г043E:

Почему не выходит программа Познера

Его программа «Познер» на Первом канале пока не выходит в эфир, так как канал стал информационным. Последним гостем 21 февраля был Кирилл Набутов. Ситуацию с программой Познер пояснил 29 марта. Архив записей доступен на сайте Первого канала.

Где следить за публикациями Познера

На сайте Познера периодически публикуются его интервью. В марте в течение месяца были выдержки из его интервью, которое состоялось в феврале.

Также в феврале Познер ответил на вопросы ютуб-канала MGIMO360 TV для молодых журналистов.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Познера.

Что еще известно о Познере

В марте 2022-го состоялся автопробег «Чисто для Познера», призывающий перевозчиков сохранять чистыми автомобили. Это был ответ на реплику Познера от 14 февраля о чистоте грузовиков в Западной Европе: «Они прямо сияют по сравнению с нашими, замызганными и грязными. Сегодня ситуация сильно не изменилась». Реакция самого Познера неизвестна.

Где именно сейчас находится Познер – неясно. Мы можем сослаться только на интервью от августа 2021 года. Он так ответил на вопрос о жизни России: «Я живу в России и, скорее всего, до конца своей жизни буду жить в России. Говорю «скорее всего» потому, что никто никогда до конца ничего не знает».

Все фото: Russian Look / Pavel Kashaev / Global Look Press
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