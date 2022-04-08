Где сейчас Владимир Познер

1 апреля Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. В 2022 году он продолжает публиковать материалы, давать интервью и появляться на видео. Что известно о нем на апрель 2022-г043E:

Почему не выходит программа Познера

Его программа «Познер» на Первом канале пока не выходит в эфир, так как канал стал информационным. Последним гостем 21 февраля был Кирилл Набутов. Ситуацию с программой Познер пояснил 29 марта. Архив записей доступен на сайте Первого канала.

Где следить за публикациями Познера

На сайте Познера периодически публикуются его интервью. В марте в течение месяца были выдержки из его интервью, которое состоялось в феврале.

Также в феврале Познер ответил на вопросы ютуб-канала MGIMO360 TV для молодых журналистов.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Познера.