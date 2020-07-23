Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба

Хемингуэй бросил работу в журнале и вместе с женой и ребенком поехал в Париж. Они жили скромно: в однокомнатной квартире, на накопленные в Америке деньги. Иногда им не хватало на еду, но Хемингуэй вспоминает то время как одно из самых счастливых.

Основной (и бесприбыльной) его работой было писательство – ради него он каждый день выходил из дома. Просто чтобы писать рассказы.

Со временем он влился в творческое общество. Стайн и Андерсон стали его литературными учителями. А Фицджеральд – на время другом, помогающим с публикациями.

Но позже Хемингуэй поругался со всеми учителями. Придумывал о них байки и высмеивал. Он считал, что победил их всех – силой своей прозы. Он не просто дружил, а соперничал. Потому что не мог по-другому.

Бокс и коррида важны для Хемингэуя не как спорт, а как ритуал соперничества и обнуления

Хемингуэй посещал профессиональные бои, общался со знаменитыми боксерами. И занимался сам – дома у него стоял ринг для любительских боев.

Бокс − идеальное выражение героя Хемингуэя. Того, кто всегда бросается в схватку, потому что живет так широко и чувственно, что по-другому не может. Кто вечно испытывает себя на прочность и терпит страдания, потому что только так полноценно ощущает себя человеком.

В этой цитате весь Хемингуэй: «Боксер, который только защищается, никогда не выигрывает. Загони боксера в угол и выбей из него дух. Уклоняйся от свинга, блокируй хук и изо всех сил отбивай прямые. Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать… быстро и жестко, подобно быку».