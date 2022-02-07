Каналу «вДудь» исполнилось пять лет. Главные цифры феномена: 142 выпуска, 62 видео с +10 млн просмотров и другие

Уже в первый год «ВДудь» стал медиа-феноменом России, который собирает очень много подписчиков и просмотров.

Итоги за пять лет:

🌟 142 выпуска

🌟 9,83 млн подписчиков

🌟 1,6 млрд просмотров

🌟 62 видео собрали больше 10 млн просмотров.