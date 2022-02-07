ВДудь
Юрий Дудь
Поделиться:
Комментарии:
0
#ВДудь #Юрий Дудь

Каналу «вДудь» исполнилось пять лет. Главные цифры феномена: 142 выпуска, 62 видео с +10 млн просмотров и другие

07 февраля, 17:15

Пять лет назад журналист Юрий Дудь выпустил первое интервью на канале «ВДудь» – 50-минутный выпуск с рэпером Бастой набрал 10 миллионов просмотров.

Уже в первый год «ВДудь» стал медиа-феноменом России, который собирает очень много подписчиков и просмотров.

Итоги за пять лет:

🌟 142 выпуска 

🌟 9,83 млн подписчиков 

🌟 1,6 млрд просмотров

🌟 62 видео собрали больше 10 млн просмотров.

С конца 2017-го «ВДудь» выпускает не только интервью, но и документальные фильмы. Всего их за пять лет было 20. 

И как раз документальный фильм о Кремниевой долине стал самым популярным роликом канала (44 млн просмотров). Дальше в топе идут интервью:

  • Настя Ивлеева (35 млн)
  • Дмитрий Нагиев (33 млн)
  • Семья Навальных (32 млн)
  • Моргенштерн (29 млн)

Все выпуски собрали за пять лет минимум больше трех млн просмотров. Самые непросматриваемые видео «ВДудя» – интервью:

  • Режиссер Борис Хлебников (3 млн)
  • Продюсер Александр Роднянский (3,2 млн)
  • Музыкант Александр «Чача» Иванов (4 млн).

 

Все фото: ВДудь
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ВДудь
#Юрий Дудь