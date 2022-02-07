ВДудь
Юрий Дудь
Каналу «вДудь» исполнилось пять лет. Главные цифры феномена: 142 выпуска, 62 видео с +10 млн просмотров и другие
07 февраля, 17:15
Пять лет назад журналист Юрий Дудь выпустил первое интервью на канале «ВДудь» – 50-минутный выпуск с рэпером Бастой набрал 10 миллионов просмотров.
Уже в первый год «ВДудь» стал медиа-феноменом России, который собирает очень много подписчиков и просмотров.
Итоги за пять лет:
🌟 142 выпуска
🌟 9,83 млн подписчиков
🌟 1,6 млрд просмотров
🌟 62 видео собрали больше 10 млн просмотров.
С конца 2017-го «ВДудь» выпускает не только интервью, но и документальные фильмы. Всего их за пять лет было 20.
И как раз документальный фильм о Кремниевой долине стал самым популярным роликом канала (44 млн просмотров). Дальше в топе идут интервью:
- Настя Ивлеева (35 млн)
- Дмитрий Нагиев (33 млн)
- Семья Навальных (32 млн)
- Моргенштерн (29 млн)
Все выпуски собрали за пять лет минимум больше трех млн просмотров. Самые непросматриваемые видео «ВДудя» – интервью:
- Режиссер Борис Хлебников (3 млн)
- Продюсер Александр Роднянский (3,2 млн)
- Музыкант Александр «Чача» Иванов (4 млн).
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