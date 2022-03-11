«Мы делали заголовки: «Кто-то ядерно пернул на скамейке «Реала». Как Eurosport.ru сиял, влиял на спортивные медиа и все это придумал

Аксенов: «Важно понимать, что тогда не было такой рутины, такого огромного количества сотрудников, такого количества текста и новостей. Был расслабленный режим работы по сравнению с нынешним. Наверное, это отражалось на бизнесе, но им с нами никто не делился – мы занимались редакцией. Веселились, как хотели. Поэтому философии нет, есть обстоятельства времени. Оно получилось само: мы просто друг к другу подобрались и, наверное, до лета-2015 так работали».

Воробьев: «Евроспорт»-сайт – это то, чего не было до этого вообще никогда. Да, в какой-то степени мы равнялись на «Спортс», но всегда была установка не быть похожими на них, быть лучше. Но маленькими силами, ведь вся редакция «Евроспорта» – это шеф-редактор, главный редактор, три выпускающих редактора, три новостника и авторы-лайверы. На смене был один выпускающий редактор, один новостник. И они вдвоем полностью заполняли страницу сайта.

За все время, что я работал, у нас никогда не было денег на продвижение соцсетей. Они росли только за счет контента, который вирусился. Не было денег на какие-то командировки. На моей памяти был единственный случай, когда нам оплатили поездку. У нас было мало всего, почти никакой поддержки.

Эти ограничения и маленькие ресурсы позволяли делать чудеса. «Евроспорт» был как Исландия в футболе: полей нет, людей мало – но инициативой, любовью и целеустремленностью творят красоту. Плюс растят авторов на ровном месте. Я пришел в 16 лет, ничего не умел. Просто нашел в вк главного редактора, написал ему – и из меня со временем сделали приличного автора».

Бирюков: «Малочисленность редакции помогала – было проще доносить и впитывать идеи, проводить онбординг, заряжать энтузиазмом. Те, кто не мог поддерживать этот темп, не задерживались. Чтобы раскрыть лучшие качества автора, нужно а) создать комфортные условия для человека, б) персональный подход, в) требовать результат, г) мотивировать на него. Все как в спорте.

Основная коммуникация у нас шла в онлайне еще до локдауна, потому что редакция разбросана по России. При этом на атмосферу это не повлияло – спокойно встречаемся в баре, ходим друг к другу в гости, занимаем деньги, помогаем с бытовухой и в сложных ситуациях».