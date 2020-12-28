Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год

В этом материале авторы «Гола» делятся тем, что понравилось самим. Альбомы, сериалы, фильмы, книги или публицистика, которую мы слушали, смотрели, читали в 2020-м. Единственное правило: половина вещей из списка вышла в этом году, половина − когда угодно еще.

Это не выборы лучшего или любимого − просто рекомендации того, что нам недавно зашло и чем в кайф поделиться с вами.

Заскакивайте в комментарии и накидывайте свое хорошее в 2020-м. Обязательно обсудим и попробуем в 2021-м.

Валера Полевиков

Darkhan Juzz «TBRN» (2019)

Только в этом году открыл для себя Дархана. Сейчас это моя любимая музыка на казахском. Слушаю в любых ситуациях. И мне всегда лучше, когда на фоне играет песни из этого альбома. Казахскому языку всегда не хватало мягкости и музыкальности, чтобы звучать мелодично. Дархан это сделал. Попробуйте. Знать казахский не обязательно.

Sevdaliza «Shabrang»

В первой половине осени было холодно, сыро и тоскливо. И как раз вышел этот альбом. А он прям ледяной, я не знаю музыки холоднее. И удивительно – он согрел. Не понимаю, как так получилось. Типа холод на холод (минус на минус) дал тепло. Колонка, из которой играла Sedvaliza, была моей батареей.