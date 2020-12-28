Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
В этом материале авторы «Гола» делятся тем, что понравилось самим. Альбомы, сериалы, фильмы, книги или публицистика, которую мы слушали, смотрели, читали в 2020-м. Единственное правило: половина вещей из списка вышла в этом году, половина − когда угодно еще.
Это не выборы лучшего или любимого − просто рекомендации того, что нам недавно зашло и чем в кайф поделиться с вами.
Заскакивайте в комментарии и накидывайте свое хорошее в 2020-м. Обязательно обсудим и попробуем в 2021-м.
Валера Полевиков
Darkhan Juzz «TBRN» (2019)
Только в этом году открыл для себя Дархана. Сейчас это моя любимая музыка на казахском. Слушаю в любых ситуациях. И мне всегда лучше, когда на фоне играет песни из этого альбома. Казахскому языку всегда не хватало мягкости и музыкальности, чтобы звучать мелодично. Дархан это сделал. Попробуйте. Знать казахский не обязательно.
Sevdaliza «Shabrang»
В первой половине осени было холодно, сыро и тоскливо. И как раз вышел этот альбом. А он прям ледяной, я не знаю музыки холоднее. И удивительно – он согрел. Не понимаю, как так получилось. Типа холод на холод (минус на минус) дал тепло. Колонка, из которой играла Sedvaliza, была моей батареей.
«Слепые Свидания» (2013)
Этим летом я хотел на месяц улететь в Грузию, но пандемия. Так обидно. Настолько хотелось там оказаться, что одним летним днем прямо с утра почувствовал, что я там. И подпитал ощущение: смотрел документалки про Грузию, писал вк людям оттуда, чтобы показали их клевую музыку, и посмотрел несколько художественных фильмов. Был такой хороший день в Грузии.
Больше всего понравился фильм «Слепые свидания». Трогательный, тихий, пропитанный человеколюбием, Грузией и любовью.
Сериал «Эгриси»
Понял, что посмотрел всего пару фильмов, вышедших в этом году. И, кажется, ни одного сериала. Но потом вспомнил, что не пропустил ни одной серии документалки Василия Уткина – про любительский клуб «Эгриси». Это душевная и настоящая история простых пацанов, которые играют в футбол. По-зрительски ценю их.
Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
Генри Миллер «Тропик рака» (1934)
Семь лет подбирался к этой книге – и вот наконец-то. Читал ее за завтраком, в трамваях, ларьках с шаурмой, на детских площадках в старых дворах, на суетливых улицах прямо на ходу, перед сном. Настолько вот увлекло.
Миллер – сильнейший стилист и ощутитель слова. Никто за историю литературы не писал, как он. На самом деле сразу после него я прочитал роман, который впечатлил еще сильнее. Но он настолько личный (и малоизвестный), что я пока не готов делиться.
Софья Вольянова «Десять секунд тишины»
Совсем мало прочитал текстов не про спорт в этом году. Плохо и стыдно. Но один от издания «Холод» прямо запомнился. Это и расследование, журналистика и художественная повесть в одном. Детективно-драматичная история о пропавших девушках в Старом Осколе.
Дмитрий Проскурин
Хаски «Хошхоног»
Русская народная сказка о смерти, власти и разложении.
Слава КПСС «Чудовище погубившее мир»
Так страдал бы Лимонов, если бы увлекся в США рэпом.
«Манк»
Трикстер и алкоголик Херман Манкевич лежит после аварии в кровати и надиктовывает помощнице сценарий великого «Гражданина Кейна». Вокруг этого сюжетика − политические интриги и купающийся в богатстве Голливуд 30-х. Даже без знания контекстов ощущается любовь к кино и событиям эпохи. А признавался в ней Дэвид Финчер − он снял для себя самое нетипичное кино.
«Умерь свой энтузиазм» (2000 - н.в.)
Ситком, где сценарист Ларри Дэвид (по характеру − еще более противный, чем Вуди Аллен в своих фильмах) на всех орет, попадает в дурацкие ситуации, а заканчивается каждая серия с той самой музычкой из мема Directed by Robert B. Weide. Большая часть сериала − импровизация, а в сценарии есть только основные моменты.
Михаил Зыгарь «Все свободны»
Безумие выборов 1996-го − в историях сотни персонажей: от Чубайса до Гарика Сукачева. Возможно, где-то таится вранье и преувеличение – автор предупреждает. Нужно просто наслаждаться калейдоскопом историй, офигевать и не стараться искать хороших персонажей.
Эдуард Лимонов «Это я − Эдичка» (1979)
Учебное пособие, как страдать красиво.
Роман Абрамов
Tom Misch, Yussef Dayes «What Kinda Music»
Вроде так себе год для музыки. Отмена концертов взвинтила чартерную гонку − и в целом вышло не очень. Листал библиотеку прослушанного за год и ни во что не проваливался. Ни Kid Cudi, ни Childish Gambino, ни HAIM − все ок, но не вау. Поэтому для этого материала выбирал так: просто поддержу что-то хорошее и малоизвестное. Взял What Kinda Music. Понятия не имею, что за пацаны − но добрый приятный инструментал. Таким всегда стоит запастись.
John Frusciante «Inside of Emptiness» (2004)
Однажды я прочитал такие слова про двух важных музыкантов современности и часто о них (словах) думаю:
«Хотел бы я петь так, как Скриптонит или Джон Фрушчанте − просто мычать под музыку, быть голой неряшливой эмоцией, но делать это мешает голова. Поэтому длинные строчки, которые мы тараторим без продыху, висят на нас, как допотопные доспехи».
«Меломанка»
Зои Кравиц изящно страдает под редкую музыку. Мрачная, вредная, чуть неряшливая и заносчивая вокруг своего плейлиста. Короче, влюбляешься сразу. В сериале нет масштаба или вот этого вот груза шедевра − и так даже лучше. Все сделано уютно и свежо. Просто стилек и диалог с человеком, который ковыряется в себе иглой винилового проигрывателя. Ступает в душу на мягких рысьих лапах. Второго сезона не будет − и так даже лучше. Такие девушки не живут в мире сиквелов.
«Клан Сопрано» (1999-2007)
Многослойная эпопея о проблемах личности − в среде, где личность обычно вообще разрушается. Завязка: босс мафии тайно идет на сеанс к психологу. Никаких чудес и телевизионных гэгов. Все честно, сурово, детализировано, до ритмичности буднично. Мир-перевертыш: ублюдки вызывают сопереживания, а приятные ребята варятся в зле.
Весь Arzamas
Все еще лучшее медиа русского интернета.
Марк Фишер «Капиталистический реализм» (2009)
Кобейн умер, потому что протестовал против MTV и лучше всего продавал этот протест самому MTV. Все меняется и потому уже не способно измениться. На самом деле разговоры про экологическую катастрофу − это симулякр. Политические лагеря и сетевые кофейни прекрасно уживаются рядом. А вокруг − некий «рыночный сталинизм».
Так беспощадно Марк Фишер развинчивает мир вокруг. Вы согласитесь не со всем, но будет интересно.
Николай Живоглядов
Murovei, GUF «Дом, который построил Алик»
Оба моих музыкальных выбора из Белоруссии, но нет – никакой связи с протестами.
Murovei в 2020 году записал альбом с Гуфом (ага-ага). Неожиданно приятное и вкусное для ушей.
Никита Мастяк «Ta Vie» (2018)
Мастяк запрыгнул в голову с альбомом Ta Vie. Не самое острое по строчкам, но дергающее по звучанию.
«Камчатка − полуостров, про который забыли»
Люблю Россию, даже если вокруг стыд и грусть. Фильм Дудя про Камчатку – зимнюю, малодоступную, исключительную – диванное путешествие за тысячу километров, какой еще бывает Россия.
«Пианист» (2002)
Открыл для себя актера Эдриана Броуди. Почему-то раньше не видел фильм «Пианист» – про еврейского пианиста в период холокоста. Еще один фильм с ним и Пенелопой Крус – «Манолете».
Весь «Проект»
Проект «Проект» – уровень, до которого я никогда не дойду. Просто берете любое расследование/репортаж и на полчаса ныряете в качественную журналистику.
Ильф и Петров «Одноэтажная Америка» (1937)
Книжное путешествие с дивана. Голливуд, Хемингуэй, русские эмигранты, электрический стул в тюрьме, Белый Дом.
Александр Плеханов
СЛОТ «Ин да хаос. Re-play»
Всегда любил эту группу за разрыв шаблонов и отрыв от реальности, но в 2020-м увидел уже известные песни с новой стороны. В альбоме «Ин да хаос. Re-play» они перепеты с акустическим дополнением. Новое звучание = новые впечатления. Выделю трек «Бой», потому что такая музыка всегда повышает мотивацию по жизни. Помните, что выбор есть всегда.
«Выбор есть: забить или биться,
И сделать следующий ход.
Никто за нас не сможет родиться,
Никто за нас не умрет».
25/17 «Байки из склепа»
Альбом любимой группы, которого я ждал больше года. Он выходил в трех частях, а теперь наконец-то собран в цельное и большое произведение. Истории о прошлом, разбитые мечты и бесконечные воспоминания о лучшем – наполнение примерно такое. Через «Байки из склепа» открыл для себя творчество Жени Ефимовой. Она участвовала в треке «Осень» – его и оставлю.
«Эпидемия» (2018)
Русский сериал, вышел еще до реальной эпидемии коронавируса. Сюжет: люди умирают от неизвестного вируса, а в стране в этот момент происходит смена власти. После «Эпидемии» в голове возникает куча теорий заговора. Основной итог – разрушение стереотипов. Русские фильмы и сериалы тоже бывают качественными. И выдерживают уровень напряжения.
«Убивая Еву» 3 сезон
Еще один сезон ярчайшей драмы, где криминал превращается в комедию. На все это накладывается история взаимоотношений двух девушек, одна из которых постоянно кого-нибудь убивает. Главное из внутренностей: качественные кадры, костюмы, юмор и необычные сцены. Стоит смотреть хотя бы из-за Джоди Комер. Она получила кучу наград за роль красивой злодейки.
Дэниэл Киз «Множественные умы Билли Миллигана» (1981)
В одном теле скрываются 24 личности. Человек совершает преступление, но ничего о нем не помнит. В этой книге есть не только ощущение постоянного столкновения психоза и адекватности. Появляется фантастичное мировосприятие с новым пониманием жизни: уже через пару минут люди рядом могут стать абсолютно другими. Это одновременно опасно и интересно.
Билли Миллиган – реальный человек с диссоциативным расстройством личности. Из-за этого диагноза он был оправдан в суде, но отправлен на лечение. Киз еще в 80-е впервые опубликовал по его жизни биографический роман, а потом выпустил продолжение – «Войны Миллигана». Советую и роман «Цветы для Элджернона» – еще одно интересное произведение у Киза.
«Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян»
История, которая напоминает книжный детектив. Оставляю небольшой отрывок, самый сок – по ссылке выше.
«Объект находится в задней части Bronco с пистолетом, который он приставил к затылку», – шипели полицейские приемники. Каулингс чувствовал себя почти заложником: Симпсон заставил его сесть в машину и рулить, угрожая совершить самоубийство. Он хотел, чтобы Каулингс ехал на кладбище, где похоронили Николь Браун. Там он хотел застрелиться. Полиция помешала: Bronco развернулся и скрылся на автостраде.
Когда полицейские нагнали Ford Bronco на дороге, Каулингс не сдался и начал колотить по двери машины. «Он недвусмысленно говорил, что не собирается сдавать Симпсона. Возможно, от него послышалось какое-то ругательство из машины. Он так сильно бил по двери, что машину трясло».
Бонус − для тех, кому не хватило. Дмитрий Проскурин советует три игры
Death Stranding. Игра 2019-го приобрела в 2020-м новый смысл: курьер в мире постапокалипсиса ходит туда-сюда и раздает грузы. Звучит скучно, но постепенно игра предлагает варианты, как сделать доставку быстрее и технологичнее. Те, кто останутся после первых часов, точно увлекутся. И это все – с бодрым сюжетом о постапокалипсисе с Мадсом Миккельсеном в роли антагониста.
Night in the Woods. Девушка-кошка Мэй вылетает из колледжа, возвращается домой, а там все те жеродители и лучшие друзья – крокодил-гот и гей-пара лисенка и медведя. Мэй чувствует, как вернулась в детство, но сейчас она лишний человек в дне сурка, пока не попадает в одну криминально-мистическую историю. Получился «Конь БоДжек» + «Твин Пикс» для зумеров, где нужно общаться с жителями антропоморфного города и проходить мини-игры.
Факт, после которого играть в эту игру чуть сложнее: создатель игры Алек Холовка покончил с собой после обвинений в домогательствах.
Red Dead Redemption 2. Ковбойская «Война и мир» от игровой индустрии. В ней есть проблемы с сюжетом (некоторые повороты очевидны), геймплеем (стрельба скучновата), но все остальные детали прекрасны. Всматриваться, вслушиваться и просто скакать в дотошно проработанном мире – отдельный вид медитации от создателей истерично-веселой GTA.
Расскажите в комментах, что вам понравилось в 2020 году. Давайте чаще обсуждать приятую культуру.
дико плюсую Эгриси, альбому Хаски, Арзамасу и RDR2 - тоже все именно в 2020 очень зашло