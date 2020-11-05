Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян

«Он убьет меня! Он убьет меня!» – Николь Браун в истерике бежит по лужайке в лифчике и запачканных спортивных штанах. В 4 утра у их поместья по звонку неизвестной женщины появляется полиция. Николь Браун бросается к офицеру. Тот светит фонариком в ее лицо и видит, как глаз чернеет. Голова припухла с правой стороны, на щеке синяк от руки, а с левой стороны шеи − след от удушья.

«Ты никогда ничего с ним не делаешь, − кричит Николь Браун. − Ты был здесь восемь раз и никогда ничего с ним не делал. Ты поговоришь с ним, а потом уйдешь. Я хочу, чтобы он ушел и его арестовали».



***

Воровство, алкоголь, исправительный центр – и день из детства, создавший мечту

Те выходные О. Джей Симпсон провел в детском исправительном центре за кражу вина. Так было постоянно: четверо-пятеро подростков заходили в магазин, а двое на входе имитировали драку. Пока владелец их растаскивал, остальные засовывали под куртки бутылки и убегали.

В магазине, где Симпсон с компанией устроили кражу, знали его и маму Юнис. Она постоянно закупалась там и отправляла за продуктами сына. О. Джей это понимал, но надавил друг Джо – единственный, кого не поймали в тот день и кого арестовали на восемнадцатилетие и на несколько лет отправили в тюрьму.

Когда Симпсон вернулся домой после пятничной вечеринки, у дома уже ждала полиция. Его и еще четверых друзей забрали в исправительный центр и закрыли на все выходные. Дома Симпсона ждал отец: удары ремнем, крики и нотации. Родители развелись, но мама всегда звонила бывшему мужу, когда поведение О. Джея выходило за пределы.

В понедельник утром Юнис Симпсон забрала сына из центра и отправила к себе в комнату. Симпсон задремал, но быстро проснулся от шума снизу. Из гостиной доносился голос мамы: «Оренталь, иди сюда». Симпсон сбежал по лестнице и увидел на диване Вилли Мэйса – легенду эпохи и образца мужчины для всех пацанов в Сан-Франциско.