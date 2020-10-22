Культура США описывает секс через бейсбольные метафоры. Это появилось из газет войны и романа безумного писателя
После Второй мировой войны в американском сленге укрепились бейсбольные эвфемизмы с сексуальным подтекстом. В первую очередь, это базы – чем она важнее по правилам бейсбола, тем серьезнее близость с партнером.
- Первая база – французский поцелуй.
- Вторая – прикосновения, касания эрогенных зон через одежду.
- Третья – ручная стимуляция или оральный секс.
- Хоум-ран – полноценный половой акт.
Но есть еще куча терминов. Например, страйк-аут – это неудачные прелюдии. Играть за чужую команду – быть гомосексуалом. Играть за обе команды – бисексуальность.
Со временем почти все термины бейсбола перевели на язык секса. Вот тут полный глоссарий для тех, кто не стесняется и понимает английский.
Писатель, который первым использовал упоминание третьей базы, ранил ножом жену и лечился в псибольнице
Американские лингвисты связывают появление новых значений у бейсбольных терминов с войной. Газеты постоянно писали о сражениях Второй мировой, используя бейсбольные метафоры.
Первым сравнил бейсбол с сексом писатель Норман Мейлер в романе «Нагие и мертвые» 1947 года. Там он пишет фразу «Вчера вечером я добрался до третьей базы». Еще Мейлер известен тем, что выступал против контрацепции и однажды ранил перочинным ножом жену. За это он пробыл в психиатрической больнице две недели, но потом написал стих, где оправдал этот поступок любовью к жене.
Все тексты «Гола» о литературе в одном месте
Со временем люди так привыкли говорить о сексе языком бейсбола, что этим стали пользоваться даже детские психологи. Чтобы не смущать детей и говорить при этом на важные темы, они предлагают использовать бейсбольную терминологию.
Почему сегодня эти метафоры выглядят как угнетение
Но к XXI веку многих эти сравнения раздражают. Ведь бейсбол – это спорт, где есть победитель и проигравший. А все эти базы выглядят как стадии завоевания человека, а не как взаимное желание получить удовольствие.
Педагог по вопросам сексуальности Эд Вернаккио в лекции для TED говорит:
«Каждый знает, что делать и как «играть». Это не ведет нас ни к какому разговору, в котором говорилось бы, что нужно согласие. Никто не имеет права их нарушить и прервать традиционную цепочку событий.
Лучше сравнивать секс с заказом пиццы. Вы обсуждаете с партнером, какая пицца вам больше нравится. И так можно прийти к компромиссу. Или узнать, что кто-то, в отличие от вас, сейчас есть пиццу не хочет».
Песни, клипы, сериалы и шутки про бейсбольно-сексуальный язык
Но бейсбольные метафоры так прочно осели в американской культуре, что стали обыденностью. Вот, например, песня Paradise by dashboard light группы Meat Loaf.
В ней поется о подростках, которые впервые занимаются сексом. Действия парня в одном из куплетов – полностью в бейсбольных метафорах:
«Парень словно летит.
Он проходит первую базу, ускоряется,
Он не отстает, переходит на вторую.
Мяч передают в центр,
И вот удар, какой удар!
Он бросается головой вперед,
Вот он, он выходит,
Подождите, в безопасности на второй базе.
Этот парень дает жару».
Даже суровые кантри-певцы используют такие приемы. Вот, например, у Трейси Эдкинса из песни Swing (в клипе на нее играют в бейсбол):
«Я просто пытаюсь добраться до второй базы. Я бы тебя украл, только дай мне знак».
А в сериале «Плохие самаритяне» в одной из сцен девушка описывает первую базу как анальный секс, удивляя своих подруг.
Еще сравнения с базами – шаблон для шутки. Где первая база – это секс, а остальные – события в отношениях. Например:
Первая база – секс
Вторая – познакомиться с родителями.
Третья – показать ужасные детские фото.
Хоум-ран – посмотреть вместе 10 сериалов.
Респект за Трейси Эдкинса - на будильнике стоит:)
По теме: не совсем согласен с хоум-раном, хоть и знаю, что где-то это считается кульминацией, да, но правильнее все же home base. Как раз в картинке, на которую автор дает ссылку, нет упоминания хоум-рана в принципе. Но технически хоум-ран - тоже бег по всем базам - от домашней до домашней. Просто за один раз. Обычно в бейсболе по базам не так стремительно передвигаются. Короче, понятно, хоум-ран - это про тех, кто по-быстрому:)