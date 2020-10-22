Культура США описывает секс через бейсбольные метафоры. Это появилось из газет войны и романа безумного писателя

После Второй мировой войны в американском сленге укрепились бейсбольные эвфемизмы с сексуальным подтекстом. В первую очередь, это базы – чем она важнее по правилам бейсбола, тем серьезнее близость с партнером.

Первая база – французский поцелуй.

Вторая – прикосновения, касания эрогенных зон через одежду.

Третья – ручная стимуляция или оральный секс.

Хоум-ран – полноценный половой акт.

Но есть еще куча терминов. Например, страйк-аут – это неудачные прелюдии. Играть за чужую команду – быть гомосексуалом. Играть за обе команды – бисексуальность.

Со временем почти все термины бейсбола перевели на язык секса. Вот тут полный глоссарий для тех, кто не стесняется и понимает английский.

Писатель, который первым использовал упоминание третьей базы, ранил ножом жену и лечился в псибольнице

Американские лингвисты связывают появление новых значений у бейсбольных терминов с войной. Газеты постоянно писали о сражениях Второй мировой, используя бейсбольные метафоры.