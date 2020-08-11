В начале нулевых на НТВ Гордон делал шоу, где философы и художники обсудили смысл футбола. Сравнили его с сексом и войной

Плуцер-Сарно: «Французская сборная, всего 11 человек и запасные, выиграли чемпионат мира. Но выиграла будто вся Франция! А мы страдаем, что у наших ничего не получилось. Футбол – это субститут войны».

Руднев: «Ноги только разрушают. Ноги нужны на войне – на парадах и длинных переходах».

Лейдерман: «Когда мы смотрим чемпионат мира, то мы как будто присутствуем при сотворении истории. Как при полете на Луну, как при победе над раком».

Руднев: «К футболу равнодушны люди истеричного и депрессивного характера. Для футбола нужны люди более обсессивно-компульсивные, склонные к повторению, к этим всем расписаниям. Футбол любят люди напряженно-авторитарные. Наверняка Ельцин любит».

Плуцер-Сарно: «Футбол – это космологическое действие».

Руднев: «В Мексике несколько тысячелетий назад проигравшим в ножной мяч отрубали голову. Голова была символом круглого мироздания».

Лейдерман: «Гениальное правило футбола – запрет играть руками. А это именно то, что наиболее человеческое из всех занятий – делать что-то руками».