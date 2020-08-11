В начале нулевых на НТВ Гордон делал шоу, где философы и художники обсудили смысл футбола. Сравнили его с сексом и войной
С 2001 по 2003 годы на НТВ выходила одна из самых странных передач в истории русского ТВ – «Гордон». Начиналась она резко, без заставки и представлений. В темной студии, которую освещает яркий экран, разговаривают ученые и философы. Программа выходила в полпервого ночи, имела хорошие рейтинги, а ее автор Александр Гордон говорил, что хотел сделать анти-телевидение. Например, передача могла оборваться внезапно и без прощаний, по ходу чьей-то истории.
В выпуске от 27 ноября 2001-го обсуждали футбол:
Алексей Плуцер-Сарно – художник и идеолог артгруппы «Война»
Вадим Руднев – лингвист и философ, автор книги «Метафизика футбола».
Юрий Лейдерман – писатель и художник.
«На первый взгляд, футбол – очень простая тема. Но мы попытаемся доказать, что это не совсем так».
Так начинается разговор, где договорились рассмотреть футбол с четырех позиций: войны, психоанализа, мифологии и того, почему русские его любят, хотя играют плохо. Но получилось сумбурно, слегка академично и с глубоким уходом в другие темы. Но интересных мыслей и наблюдений хватало.
Плуцер-Сарно: «Французская сборная, всего 11 человек и запасные, выиграли чемпионат мира. Но выиграла будто вся Франция! А мы страдаем, что у наших ничего не получилось. Футбол – это субститут войны».
Руднев: «Ноги только разрушают. Ноги нужны на войне – на парадах и длинных переходах».
Лейдерман: «Когда мы смотрим чемпионат мира, то мы как будто присутствуем при сотворении истории. Как при полете на Луну, как при победе над раком».
Руднев: «К футболу равнодушны люди истеричного и депрессивного характера. Для футбола нужны люди более обсессивно-компульсивные, склонные к повторению, к этим всем расписаниям. Футбол любят люди напряженно-авторитарные. Наверняка Ельцин любит».
Плуцер-Сарно: «Футбол – это космологическое действие».
Руднев: «В Мексике несколько тысячелетий назад проигравшим в ножной мяч отрубали голову. Голова была символом круглого мироздания».
Лейдерман: «Гениальное правило футбола – запрет играть руками. А это именно то, что наиболее человеческое из всех занятий – делать что-то руками».
Руднев: «Мяч – это сперма, нога – фаллос, а ворота – влагалище. Да, я вульгарен, но лучше описать нельзя».
Плуцер-Сарно: «Играют в футбол на газоне, т.е. под землей. Эта игра – путь в подземный мир».
Гордон: «В футболе не вводят видеоповторы, потому что нельзя будет подкупать судей».
Лейдерман: «Чтобы хорошо играть в футбол, нация должна отойти от своих мифологических корней».
Гордон: «Если в баскетболе счет 3:0 и еще играть пять минут, то все понятно. А футболе – нет. Это очень романтическая игра, бессчетная».
Руднев: «Женский футбол – это гомосексуализм. Мужской тоже».
Лейдерман: «Мне снился сон, что играют Германия и Болгария. Немцы мочат болгар чудовищно. Я думаю, что болгары играют, как бараны. И они превращаются в баранов. И тут бог откуда-то восклицает: «А пошли вы все…». Стадион цветасто взрывается и все исчезает».
По-моему, сейчас футбольная аналитика на ТВ на том же уровне. А может даже ниже.
Хм, ну Мостовой, цитирующий Фрейда в контексте обороны Спартака, – весьма мета-мета. Я бы посмотрел.
«Мяч – это сперма, нога – фаллос, а ворота – влагалище». Так вот почему Артем Ребров целуется со штангами
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