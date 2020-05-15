Есть ли цензура на телевидении? Острый ли Stand Up сейчас? Для чего свое шоу на ютубе? Большое интервью с комиком ТНТ

– Ты говорил, что в StandUp на ТНТ нет цензуры и что тебе самому не хочется шутить про что-то запрещенное. Потому что страшно или потому что ты аполитичен (хотя в последних выступлениях, например, говорил про законы и Роскомнадзор)?

– Может, я неправильно сформулировал мысль: считаю, чтобы шутить в эту тему, нужно иметь устоявшиеся политические взгляды. Чтобы говорить, что что-то в политике плохо, я должен так искренне считать, прямо болеть этим. Это мое мнение. У меня какие-то убеждения есть, но они мои личные и я пока не готов ими делиться. Может, пока не получается перевести их в юмористический формат?

– Есть ли разница, когда готовишь выступление для телика и для какой-то закрытой тусовки? Врубается ли тумблер на самоцензуру?

– Конечно, на живом выступлении ты можешь гораздо шире раскрыть горизонты. Даже в плане секса, отношений, может быть, религии. Это любой артист скажет. На живом выступлении позволяешь себе больше, чем в телевизионном формате. Знаю, что многие комментирующие и молодые комики хотели бы открыто куда-то послать власть, но это тоже странно.

Должна же быть обоснованность у этого. Что бы ты ни делал, шутка должна идти на первом месте, а потом ее посыл. В итоге должно быть смешно. Нельзя сказать, чтобы пошел нахер вот этот вот или вот этот вот. Нет, такая мысль тоже имеет право на существование – но это личное дело человека, так делающего. Скорее всего, конкретно к стендапу это будет иметь опосредованное отношение.

– В Roast Battle с Милоновым в твой адрес просквозила мысль: ты давно в стендапе, но не стал большой звездой. Сабуров – мегазвезда, Белый – босс стендапа, Романов – в «Вечернем Урганте». Это угнетает или мотивирует?

– Как я могу относиться к тому, что есть? У всех есть обманчивое мнение, что я вхожу в первый состав проекта Stand Up, но это не так. То, как сложилась судьба у первого состава комиков, ко мне вряд ли имеет отношение. Тогда я только начинал заявляться. Да, Сабуров в это же время появился, и у него удачнее складывается карьера, сложившийся образ. Значит, он больше к этому готов.

Но я рад за него и точно не должен приводить объяснения, почему я не такой же. Это как спросить у «Валенсии»: «Сожалеете ли, что вы не «Барселона»?» – «Привет. Не сожалеем. У нас свои дела в клубе». Ты же вряд ли переживаешь, что работаешь не на Sports.ru. Всех троих названых тобой вряд ли беспокоит, что есть Ургант, а Урганта – что есть Киммел.