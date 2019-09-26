Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил

Владимир Маслаченко – человек, с которым несколько поколений россиян узнавали футбол. Он комментировал чемпионат, сборную и еврокубки – сначала в СССР, потом в России. Это под Маслаченко мы смотрели тот самый матч «Милана» и «Ливерпуля», встречали финал Лиги чемпионов в Москве и познавали мудрость жизни через фразы вроде «Пижоны лежат, а великие торжествуют».

Этот материал – воспоминания о Маслаченко от тех, для кого он был коллегой, учителем, главой семьи и одним из лучших вратарей страны.

Этот материал – напоминание для тех, кто помнит. И учебник истории для тех, кто слишком молод, но должен знать.

«Ему было интересно все»

Мы встретились с внучкой Владимира Маслаченко Юлией (которая тоже работает на спортивном телевидении) в кафе на «Соколе». Место выбрали случайно, но чуть позже Юлия сказала, что долго жила неподалеку. А бабушка Юлии Ольга Леонидовна до сих пор живет в том же доме, где когда-то легендарный советский хоккейный тренер Анатолий Тарасов.

«Первая мысль, когда вспоминаю дедушку, − как он улыбался. Настолько жизнерадостного человека я не встречала, – начинает Юлия. – Ему было интересно все, что происходило вокруг: среди его поколения, среди нашего поколения. Он просыпался, подходил к бабушке и говорил: «А поедем сегодня в парк, например». Она в ответ: «Давай уже дома посидим сегодня». Но они все равно уезжали».

Их пара была примером идеальных отношений. В книге о Маслаченко Юлия вспоминает: «Бабушка – женщина, которую он не просто любил, он ее обожал. Я с восхищением и безграничной радостью наблюдала за их отношениями. Дедушка из всех командировок привозил бабушке одежду, которая каким-то образом идеально подходила ей по размеру. Он мог прибежать с работы, схватить ее и увезти на прогулку, на дачу, а зимой – на подмосковные лыжные склоны».