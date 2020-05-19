Константин Генич говорит, что никогда не мастурбировал. Мы спросили у врачей, норма ли это и что верно для здоровья

Стоп. Такое вообще возможно, что мужчина в 42 года ни разу не мастурбировал? Это нормально? И насколько мастурбация естественна для мужчины?

Известные исследования по теме:

По данным отчета основателя Института исследования секса Альфреда Кинси , 92% мужчин признались, что хотя бы раз в жизни мастурбировали. В опросе, проведенном в Великобритании, 95% мужчин ответили, что мастурбировали как минимум раз в жизни. Датский психиатр и сексолог Пребен Хертофт в рамках исследования мастурбации писал, что в Дании мастурбируют 93% мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет. Немецкие исследователи-сексологи Фолькмар Зигуш и Гунта Шмидт подсчитали, что в ФРГ к 17 годам мастурбировали 94% юношей.

Теперь наши вопросы врачам. Отвечают:

• Виктор Стуров (сексолог, гематолог)

• Ильес Солиев (уролог, венеролог, сексолог)

• Кристина Карандей (сексолог, психотерапевт)

Все знают, но еще раз: мастурбировать – нормально?

• Стуров: «Абсолютно нормально. Главное, чтобы это не было перебором, когда мужчина заменяет секс мастурбацией. Но еще раз – это физиологично и не наносит вред».

• Солиев: «В принципе – да. Но многие исследования говорят, что частая мастурбация влияет на работу нервной системы и нарушает эрекцию. Поэтому мы, специалисты, не рекомендуем злоупотреблять. Есть лечебные случаи, когда мужчины, которые много мастурбировали, отвыкали от секса и впоследствии получали от него меньше удовольствия».

• Карандей: «Да. И это даже полезно для здоровья, когда нет постоянного партнера. Чтобы не возникало застоя в предстательной железе, и не было простатита. Но если мастурбация происходит слишком часто, то это уже не нормально».

Норма для мужчины в неделю?

• Стуров: «В среднем 2-4 раза. В зависимости от возраста. Нет общих стандартов, так же как и с половыми контактами, которых может быть от 2 до 15 в неделю».

• Солиев: «В неделю должен быть хотя бы один полноценный секс. Это я к тому, что секс намного полезнее, чем мастурбация. Я не могу назвать норму по мастурбации, потому что все очень индивидуально. И не хочу рекомендовать ей заниматься. Хотя бывают лечебные случаи, когда пациентам это рекомендуется».

• Карандей: «Зависит от половой конституции. Есть сильная – тогда примерно раз в день. Есть средняя – 2-3 раза в неделю. И слабая – тогда это может быть совсем редко».