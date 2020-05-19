- медицина
- Футбол
- Константин Генич
Константин Генич говорит, что никогда не мастурбировал. Мы спросили у врачей, норма ли это и что верно для здоровья
В выпуске ютуб-канала «Коммент. Шоу» футбольные комментаторы и Василий Уткин обсуждали тему мастурбации. Константин Генич сказал, что никогда этого не делал: «Ни разу не мастурбировал. Мне это просто не интересно. Зачем мне мастурбировать, если у меня есть жена?»
Стоп. Такое вообще возможно, что мужчина в 42 года ни разу не мастурбировал? Это нормально? И насколько мастурбация естественна для мужчины?
Известные исследования по теме:
- По данным отчета основателя Института исследования секса Альфреда Кинси , 92% мужчин признались, что хотя бы раз в жизни мастурбировали.
- В опросе, проведенном в Великобритании, 95% мужчин ответили, что мастурбировали как минимум раз в жизни.
- Датский психиатр и сексолог Пребен Хертофт в рамках исследования мастурбации писал, что в Дании мастурбируют 93% мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет.
- Немецкие исследователи-сексологи Фолькмар Зигуш и Гунта Шмидт подсчитали, что в ФРГ к 17 годам мастурбировали 94% юношей.
Теперь наши вопросы врачам. Отвечают:
• Виктор Стуров (сексолог, гематолог)
• Ильес Солиев (уролог, венеролог, сексолог)
• Кристина Карандей (сексолог, психотерапевт)
Все знают, но еще раз: мастурбировать – нормально?
• Стуров: «Абсолютно нормально. Главное, чтобы это не было перебором, когда мужчина заменяет секс мастурбацией. Но еще раз – это физиологично и не наносит вред».
• Солиев: «В принципе – да. Но многие исследования говорят, что частая мастурбация влияет на работу нервной системы и нарушает эрекцию. Поэтому мы, специалисты, не рекомендуем злоупотреблять. Есть лечебные случаи, когда мужчины, которые много мастурбировали, отвыкали от секса и впоследствии получали от него меньше удовольствия».
• Карандей: «Да. И это даже полезно для здоровья, когда нет постоянного партнера. Чтобы не возникало застоя в предстательной железе, и не было простатита. Но если мастурбация происходит слишком часто, то это уже не нормально».
Норма для мужчины в неделю?
• Стуров: «В среднем 2-4 раза. В зависимости от возраста. Нет общих стандартов, так же как и с половыми контактами, которых может быть от 2 до 15 в неделю».
• Солиев: «В неделю должен быть хотя бы один полноценный секс. Это я к тому, что секс намного полезнее, чем мастурбация. Я не могу назвать норму по мастурбации, потому что все очень индивидуально. И не хочу рекомендовать ей заниматься. Хотя бывают лечебные случаи, когда пациентам это рекомендуется».
• Карандей: «Зависит от половой конституции. Есть сильная – тогда примерно раз в день. Есть средняя – 2-3 раза в неделю. И слабая – тогда это может быть совсем редко».
Как меняется отношение мужчины к мастурбации с возрастом?
• Стуров: «В подростковом возрасте высокая частота, потом она уменьшается, заменяется сексом. Есть проблема среди молодежи: юноши слишком часто мастурбируют и потом не могут переключить сознание, когда начинают половую жизнь. Плюс снижается чувствительность полового члена и из-за этого страдает эрекция. Таких пациентов у меня много».
• Солиев: «В среднем мужчина начинает в 12-13 лет, все зависит от гормонального фона. Есть категория людей, которые перестают мастурбировать, когда находят партнеров. Есть те, кто продолжают и в браке. Примерно до 45 лет мужчина мастурбирует. А потом – медленно, медленно – там не до мастурбации, там другие проблемы начинаются».
• Карандей: «В подростковом возрасте она активная из-за гормонов. Но с возрастом потребность в мастурбации и сексе может угасать.
Женатый мужчина уезжает в командировку на месяц. Как ему быть?
• Стуров: «Для таких ситуаций и существует мастурбация, просмотр порно. Это и есть замещение половой жизни».
• Солиев: «Не мастурбировать слишком часто и только в тех случаях, когда произошло возбуждение. Есть люди, которые намеренно себя возбуждают, чтобы мастурбировать – это плохо. Возбуждение не должно вызываться искусственно».
• Карандей: «Мужчины и в браке продолжают мастурбировать. Снимать напряжение нужно. И в том числе, потому что мастурбация проще секса: не нужно прилагать много сил, легче фантазировать».
Возможно, что мужчина никогда в жизни не мастурбировал?
• Стуров: «В мировой практике таких случаев практически нет. Считается, что есть религиозные убеждения, которые это запрещают. И синдром Вассермана, когда человек принципиально этим не занимается. Но психосексологи считают, что таких мужчин нет. Если только один на миллиард.
• Солиев: «Да, но очень редко. В четырех случаях:
- Если у человека нет эрекции.
- Люди, которым это запрещает делать вера.
- Те, кто думает, что так они делают что-то плохое. Боятся.
- Есть еще другие разные случаи, но это 1-2%.
Конечно, подавляющее большинство мужчин пробовали мастурбировать. У нормального человека в жизни хотя бы один раз это было».
• Карандей: «Честно, не верю. Если мальчик нормально развивался, в любом случае он хотя бы пробовал мастурбировать. Может быть, не классическим способом, а трением, например, о постель или еще как-то. Но способ сексуальной разрядки у него должен был быть».
Мастурбация и спорт
• Стуров: «Как сексуальная разрядка – это абсолютная норма. Тем более у спортсменов половая активность выше. Считается, что лучше этим заниматься после. Потому что после мастурбации у мужчин снижается энергетический тонус».
• Солиев: «Если и мастурбировать вперемешку с физическими нагрузками, то лучше это делать до. Потому что после спорта теряются калории – и уже не до этого. А вообще, повторю еще раз, секс намного полезнее; для спортсменов – тем более».
• Карандей: «В спорте свои особенности и нюансы. Там в период соревнований у спортсмена должен быть определенный уровень гормонов. Но спорт предполагает напряжение и если до него была разрядка, то сил и концентрации может быть меньше. Поэтому, вероятно, мастурбировать лучше после».