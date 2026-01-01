Константин Генич

Дата рождения
3 января 1978 г.
Факт
Воспитанник "Спартака"
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Футбол
Генич получил аккредитацию на Евро-2020. Ему отказывали из-за посещения Карабаха
#Евро-2020
Футбол
Азербайджан лишил Константина Генича аккредитации на Евро. Это третий журналист «Матч ТВ», сообщивший о проблемах
#Константин Генич
Футбол
Генич извинился перед «Ростовом», назвав свои высказывания «не совсем корректными»
#Константин Генич
Все новости
Материалы
Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет
#Константин Генич
Константин Генич говорит, что никогда не мастурбировал. Мы спросили у врачей, норма ли это и что верно для здоровья
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#медицина
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Черданцев и Генич уезжали с «Энфилда» на автобусе. Внутри сидели фанаты «Ливерпуля» и смотрели обзор с их комментариями
#Матч ТВ
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