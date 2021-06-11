Константин Генич
Евро-2020
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#Константин Генич #Евро-2020

Азербайджан лишил Константина Генича аккредитации на Евро. Это третий журналист «Матч ТВ», сообщивший о проблемах

вчера, 22:20

Комментатор Константин Генич лишен аккредитации в день открытия чемпионата Европы:

  • Генич готовился к Евро, получив аккредитацию и подтверждение от УЕФА. Но в день открытия турнира ее аннулировали.
  • Он рассказал, что ему позволили из Азербайджана и задали вопросы о Нагорном Карабахе. Он ездил туда в 2009 году на футбольный турнир.
  • Он перенаправил вопросы в пресс-службу «Матч ТВ», а «через пять минут» после звонка получил от УЕФА письмо с отказом в аккредитации.

До него с проблемами столкнулись Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян. Первому тоже выдали аккредитацию, но в день турнира не пропустили через границу. Второму в аккредитации отказали из-за поездки в Карбах. После вмешательства УЕФА и МИД России Азербайджан все же выдал ее.

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Источник:
телеграм-канал Константина Генича
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