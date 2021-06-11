Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠

• У Англии – всего три легионера: Санчо, Беллингем (оба – дортмундская «Боруссия») и Триппьер («Атлетико»).

• Россия входит в топ-3. Четыре легионера: Черышев, Кудряшов (который пропустит первые два матча), Миранчук и Головин.

• Испания не заполнила заявку полностью – приехало 24 человека (и ни одного из «Реала»). Луис Энрике сказал, что ему хватит. Мы объясняли это в отдельном материале.

• Венгрия набрала 12 футболистов из домашнего чемпионата. Всего – игроки из чемпионатов десяти стран: есть США, Кипр и Турция.