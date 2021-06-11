Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠
Мы разобрали заявки всех участников Евро-2020 и посчитали, сколько футболистов попали в состав из чемпионатов своих стран.
Еще мы собрали истории обо всех 622 игроках чемпионата Европы. ОБО ВСЕХ. Теперь вы будете знать каждого
• У Англии – всего три легионера: Санчо, Беллингем (оба – дортмундская «Боруссия») и Триппьер («Атлетико»).
• Россия входит в топ-3. Четыре легионера: Черышев, Кудряшов (который пропустит первые два матча), Миранчук и Головин.
• Испания не заполнила заявку полностью – приехало 24 человека (и ни одного из «Реала»). Луис Энрике сказал, что ему хватит. Мы объясняли это в отдельном материале.
• Венгрия набрала 12 футболистов из домашнего чемпионата. Всего – игроки из чемпионатов десяти стран: есть США, Кипр и Турция.
• У Уэльса нет НИ ОДНОГО игрока из своего чемпионата – это единственный случай на Евро-2020. И команды из чемпионатов всего двух стран (минимум) – Англии и Италии. Единственный игрок не из английских чемпионатов – Рэмзи из «Ювентуса».
• По одному игроку из своих чемпионатов привезли Словакия и Финляндия – Владимир Вайсс и Даниэль О’Шонесси соответственно.
Финны приехали из чемпионатов 15 стран (это максимум). Есть из США, Кипра, Шотландии, Греции, Польши. У словаков – микс из чемпионатов 13 стран.
• У Бельгии в составе игрок из чемпионата Японии – Томас Вермален из «Виссел Кобе».
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