Евро-2020
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#Евро-2020

Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠

7 часов назад

Мы разобрали заявки всех участников Евро-2020 и посчитали, сколько футболистов попали в состав из чемпионатов своих стран.

Еще мы собрали истории обо всех 622 игроках чемпионата Европы. ОБО ВСЕХ. Теперь вы будете знать каждого

• У Англии – всего три легионера: Санчо, Беллингем (оба – дортмундская «Боруссия») и Триппьер («Атлетико»).

Россия входит в топ-3. Четыре легионера: Черышев, Кудряшов (который пропустит первые два матча), Миранчук и Головин.

Испания не заполнила заявку полностью – приехало 24 человека (и ни одного из «Реала»). Луис Энрике сказал, что ему хватит. Мы объясняли это в отдельном материале.

Венгрия набрала 12 футболистов из домашнего чемпионата. Всего – игроки из чемпионатов десяти стран: есть США, Кипр и Турция.

Польша осталась без травмированного Милика и никем его не заменила. Но привезла игроков из Чемпионшипа и второй Бундеслиги, США, Украины и России.

Чехия набрала состав из чемпионатов восьми стран. Из России – Алекс Крал из «Спартака».

• У Уэльса нет НИ ОДНОГО игрока из своего чемпионата – это единственный случай на Евро-2020. И команды из чемпионатов всего двух стран (минимум) – Англии и Италии. Единственный игрок не из английских чемпионатов – Рэмзи из «Ювентуса».

• По одному игроку из своих чемпионатов привезли Словакия и Финляндия – Владимир Вайсс и Даниэль О’Шонесси соответственно.

Финны приехали из чемпионатов 15 стран (это максимум). Есть из США, Кипра, Шотландии, Греции, Польши. У словаков – микс из чемпионатов 13 стран.

• У Бельгии в составе игрок из чемпионата Японии – Томас Вермален из «Виссел Кобе».

ЕЩЕ РАЗ: 622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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