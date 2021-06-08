25 необычных цифр Евро-2020. Мбаппе стоит дороже всей Словакии, а из всех игроков только у одного рост выше двух метров
1. 4766 километров – расстояние между самыми дальними городами Евро – Баку и Севильей. На самолете этот рейс займет почти шесть часов.
2. Швеция – самая старая команда Евро (средний возраст – 29,2 года). Самые молодые – турки (24,9 лет).
3. 201 см – рост самого высокого игрока турнира, вратаря Хорватии Ловре Калинича. Тибо Куртуа на сантиметр ниже.
4. Футболисты Финляндии представляют чемпионаты 16 стран.
5. 15 игроков «Челси» и «Манчестер Сити» отправились на Евро. Дальше по количеству футболистов из одного клуба идут: «Бавария» (14), «Ювентус» (12), «Динамо» Киев (11).
6. 1,27 миллиарда евро – цена самого дорого состава турнира (Англия). Самый дешевый состав у финнов – 44 млн.
7. РПЛ на Евро представляют 32 игрока. Это на два больше, чем у французской Лиги 1. Чемпионат России по количеству футболистов идет пятым после Англии, Германии, Италии и Испании.
8. Уэльс имеет ноль футболистов из своей лиги. Но в его состав входят шесть игроков валлийских команд, которые играют в английских чемпионатах.
9. 160 миллионов евро. Столько стоит самый дорогой игрок Евро-2020 – Килиан Мбаппе. Вся сборная Словакии стоит на 30 млн меньше.
10. Россия и Италия – команды, у которых только четыре футболиста играют не в родном чемпионате.
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11. Поляк Каспер Козловски – самый молодой игрок турнира. Ему 17 лет (18 исполнится в октябре). Джуду Беллингему из Англии 18 будет 29 июня.
12. Шенолу Гюнешу из Турции 69 лет. Он самый старый тренер Евро-2020. Самый молодой – Андрей Шевченко (44 года)
13. Фернандо Рапаллини из Аргентины – первый южноамериканский судья, который будет работать на чемпионате Европы.
14. 11 футболистов турнира играют не в европейских чемпионатах. Семь игроков представляют МЛС, три – китайскую лигу и один футболист играет в чемпионате Японии.
15. 13 115 км придется преодолеть Швейцарии на групповом турнире (между Римом и Баку). Это в два раза больше, чем суммарное расстояние за четыре Евро, на которых участвовала Швейцария.
16. 10,5 миллиардов евро – цена всех 622 футболистов турнира.
17. 20 игроков Евро еще не родились, когда Горан Пандев в 2001 году впервые сыграл за сборную.
18. Пандев – не самый старый игрок турнира. Тут первое место у вратаря Нидерландов Мартина Стекеленбурга (38 лет и 262 дня).
19. Криштиану Роналду – самый опытный игрок Евро. Он сыграл на них 21 матч и является единственным участником Евро-2020, кто и проигрывал, и побеждал в финале.
20. Северная Македония – страна с самой низкой численностью населения среди всех участников (чуть больше двух миллионов жителей). Абсолютный рекорд мог бы побить Гибралтар, если бы прошел отбор. Там живут 33 тысячи человек.
21. 0 побед на Евро – у Австрии. Это единственная сборная Евро-2020, которая играла раньше на чемпионатах Европы (даже дважды), но ни разу не выигрывала.
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22. Две страны отправили на Евро два судейских состава: Нидерланды и Румыния.
23. Пепе – самый старый полевой игрок турнира (38 лет и 105 дней). Для него это уже будет четвертое Евро.
24. Самый молодой вратарь турнира – Анатолий Трубин (19 лет и 324 дня). Самый молодой капитан старше на восемь лет (Эндрю Робертсон из Шотландии).
25. 428 игроков Евро-2020 раньше никогда не играли на Евро. Это 68% от всех футболистов турнира.
МЫ СОБРАЛИ 622 ИСТОРИИ ОБО ВСЕХ 622 ИГРОКАХ ЭТОГО ЕВРО. В ОДНОМ МЕСТЕ! ТЕПЕРЬ ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ КАЖДОГО