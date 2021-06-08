25 необычных цифр Евро-2020. Мбаппе стоит дороже всей Словакии, а из всех игроков только у одного рост выше двух метров

7. РПЛ на Евро представляют 32 игрока . Это на два больше, чем у французской Лиги 1. Чемпионат России по количеству футболистов идет пятым после Англии, Германии, Италии и Испании.

8. Уэльс имеет ноль футболистов из своей лиги . Но в его состав входят шесть игроков валлийских команд, которые играют в английских чемпионатах.

9. 160 миллионов евро . Столько стоит самый дорогой игрок Евро-2020 – Килиан Мбаппе. Вся сборная Словакии стоит на 30 млн меньше.

10. Россия и Италия – команды, у которых только четыре футболиста играют не в родном чемпионате.

Сколько заработает победитель Евро-2020. Гарантированный доход России – более 9 миллионов

11. Поляк Каспер Козловски – самый молодой игрок турнира. Ему 17 лет (18 исполнится в октябре). Джуду Беллингему из Англии 18 будет 29 июня.

12. Шенолу Гюнешу из Турции 69 лет. Он самый старый тренер Евро-2020. Самый молодой – Андрей Шевченко (44 года)