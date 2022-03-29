Северная Македония

F.Y.R. Macedonia
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Тоше Проески
Тренер
Игор Ангеловски
И. Ангеловски
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Эзган Алиоски Э. Алиоски 		Защ 30 12 3 3 2 0
1
Столе Димитриевски С. Димитриевски 		Вра 28 11 0 0 1 0
13
Стефан Ристовски С. Ристовски 		Защ 30 11 0 1 3 0
6
Визар Муслиу В. Муслиу 		Защ 27 11 0 0 3 0
14
Дарко Велкоски Д. Велкоски 		Пол 26 10 2 1 1 0
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Таблица

Группа J И В Н П Мячи Очки
1
Германия
10 9 0 1 36:4 27
2
Северная Македония
10 5 3 2 23:11 18
3
Румыния
10 5 2 3 13:8 17
4
Армения
10 3 3 4 9:20 12
5
Исландия
10 2 3 5 12:18 9
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Результаты
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Португалия
2 : 0
Северная Македония
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Финал
Португалия
2
Северная Македония
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , Финал
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Италия
0 : 1
Северная Македония
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
1/2 финала
Италия
0
Северная Македония
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
Северная Македония
3 : 1
Исландия
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
10 тур
Северная Македония
3
Исландия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Армения
0 : 5
Северная Македония
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
9 тур
Армения
0
Северная Македония
5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Северная Македония
0 : 4
Германия
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Северная Македония
0
Германия
4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
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