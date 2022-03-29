Северная Македония

Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Эзган Алиоски Э. Алиоски
|Защ
|30
|12
|3
|3
|2
|0
|
1Столе Димитриевски С. Димитриевски
|Вра
|28
|11
|0
|0
|1
|0
|
13Стефан Ристовски С. Ристовски
|Защ
|30
|11
|0
|1
|3
|0
|
6Визар Муслиу В. Муслиу
|Защ
|27
|11
|0
|0
|3
|0
|
14Дарко Велкоски Д. Велкоски
|Пол
|26
|10
|2
|1
|1
|0
Таблица
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|9
|0
|1
|36:4
|27
|
2
|10
|5
|3
|2
|23:11
|18
|
3
|10
|5
|2
|3
|13:8
|17
|
4
|10
|3
|3
|4
|9:20
|12
|
5
|10
|2
|3
|5
|12:18
|9
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