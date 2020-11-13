Северная Македония
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Македония
Стадион
Арена Филип II Македонский
Тренер
Игор Ангелоски
И. Ангелоски
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Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? Когда это появилось?
#политика
13 ноября 2020, 15:03
Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
#Горан Пандев
12 ноября 2020, 23:56
# новости спорта
Германия проиграла дома Северной Македонии, матч обслуживал Карасев
01 апреля, 00:09
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
12 ноября 2020, 21:51