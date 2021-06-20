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Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф

час назад

твиттер Евро-2020

Завершился второй тур группового этапа Евро-2020. Формально почти все команды сохраняют шансы на место в плей-офф. Италия, Бельгия и Нидерланды уже туда официально вышли. Напоминаем регламент: из каждой группы выходят по две лучшие команды. К ним добавляются еще четыре лучшие сборные из тех, которые заняли третьи места.

Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?

Группа А

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Четыре очка практически гарантируют Уэльсу итоговый проход. Он займет третье место, если проиграет Италии при крупной победе Швейцарии в параллельной игре. Но даже так Уэльс зайдет в таблицу третьих мест с хорошими показателями. Италия может максимум потерять первое место, если проиграет Уэльсу. Турции надо крупно выигрывать, чтобы иметь шансы на плей-офф.

Группа B

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Подробно мы объясняли расклады на эту группу в отдельном материале. Детально могут быть разные варианты для каждой из сборных. России достаточно ничьей для комфортной ситуации с проходом в плей-офф. Оставаться на третьем месте опасно из-за плохой разницы мячей. У Дании ситуация похожа на расклады Турции – устроит только победа. И желательно, чтобы крупная.

Группа С

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Нидерланды не опустятся ниже второго места даже в случае поражения от Северной Македонии. Для Украины достаточно ничьей, чтобы остаться на втором месте. Сейчас она опережает Австрию из-за лишнего гола, а личная встреча только будет. Поражение оставит любой из этих сборных минимум шансов на плей-офф. Потому что будет только три очка и отрицательная разница голов.

Группа D

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Лидеры и аутсайдеры играют друг с другом. Чехия и Англия почти все для себя решили. Четыре очка – достаточный результат при такой системе Евро. Если у них не будет крупной разницы в счете, в плей-офф выйдут обе сборные. Для Хорватии и Шотландии тоже все просто – им нужна победа. Ничья никого не устроит даже в борьбе за третье место в группе.

Группа Е

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Победа над Словакией гарантированно выведет Испанию в плей-офф Евро-2020. Ничья оставит какие-то минимальные и гипотетические варианты, если Швеция не проиграет Польши. Поражение – вылет Испании из турнира. Швеция уже никак не займет место ниже третьего. Словакию устраивает ничья, чтобы обеспечить себе минимум третье место.

Группа F

Гол.ру

Оставшиеся матчи:

Красивый и гипотетический расклад: Португалия проигрывает Франции, Германия – Венгрии. Тогда Португалия окажется на четвертом месте и вылетит из турнира. Германию устроит ничья с Венгрией, чтобы занять третье место. Для гарантированного второго нужна победа. Франция не упадет ниже третьего места даже при поражении от Португалии.

Итоги Евро-2020 после второго тура: три участника плей-офф, рекорды по автоголам и незабитым пенальти

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