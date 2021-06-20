Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф

Оставшиеся матчи:

Лидеры и аутсайдеры играют друг с другом. Чехия и Англия почти все для себя решили. Четыре очка – достаточный результат при такой системе Евро. Если у них не будет крупной разницы в счете, в плей-офф выйдут обе сборные. Для Хорватии и Шотландии тоже все просто – им нужна победа. Ничья никого не устроит даже в борьбе за третье место в группе.

Группа Е