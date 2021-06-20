Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?
На Евро-2020 играют 24 команды. Они разделены на шесть групп по четыре сборные. С выходом в плей-офф формально все понятно: туда сразу попадают по две лучшие команды из каждой группы. К 12 сборным добавляются еще четыре – те, которые заняли третьи места в группах. Плей-офф начинается со стадии 1/8 финала, где сыграют 16 команд.
Между командами с третьих мест создается отдельная турнирная таблица. В ней учитываются набранные очки, разница голов, количество забитых мячей. Именно в такой последовательности. На Евро-2016 так в плей-офф попала сборная Португалии, которая потом выиграла турнир. Она набрала только три очка – сыграла вничью три раза. И все равно вышла из группы.
Тогда таблица третьих мест выглядела так:
- Словакия – 4 очка, 3:3 по голам
- Ирландия – 4 очка, 2:4 по голам
- Португалия – 3 очка, 4:4 по голам
- Северная Ирландия – 3 очка, 2:2 по голам
- Турция – 3 очка, 2:4 по голам
- Албания – 3 очка, 1:3 по голам
Многое решается именно в разнице мячей. Поэтому сборной России на Евро-2020 желательно не падать на третье место в группе с тремя очками. Тогда и сыграют роль 0:3 от Бельгии – именно тот матч сейчас делает России отрицательную разницу голов. Четыре очка по опыту прошлого Евро будет достаточно для выхода с третьего места. Это мы рассказывали в материале о раскладах:
Как России выйти из группы. Все расклады на последний тур
Если подсчет очков, разницы мячей и количества голов не определяет четыре лучшие команды, то дальше считается количество карточек. Если и это не поможет – коэффициенты УЕФА. До такого наверняка не дойдет – обычно достаточно подсчета очков и разницы мячей. Но даже у такой системы есть недостатки, которые влияют на восприятие Евро.
Автор The Gurdian Джонатан Уилсон объяснял на примере группы B, что все четыре команды в ней потенциально могли бы иметь одинаковое количество очков – по четыре. Тогда Россия наверняка заняла бы четвертое место из-за разницы голов. Но даже на четвертом месте имела бы больше очков, чем какая-то из команд, прошедших в плей-офф с третьего места в другой группе.
До последнего не ясно, кто будет соперником в плей-офф для команд с третьих мест. Sky Sports обращает внимание, что в сетке существует 15 различных комбинаций. Сетки плей-офф зависят от того, команды из каких групп в итоге попадут в плей-офф через таблицу третьих мест. Так она выглядит перед третьим туром. Сейчас мимо плей-офф пролетают Хорватия и Швейцария.
Некоторые команды из этого списка по итогам последнего тура наверняка поменяют позицию:
- Португалия – 3 очка, 5:4 по голам
- Австрия – 3 очка, 3:3 по голам
- Финляндия – 3 очка, 1:1 по голам
- Испания – 2 очка, 1:1 по голам
- Хорватия – 1 очко, 1:2 по голам
- Швейцария – 1 очко, 1:4 по голам