Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?

Многое решается именно в разнице мячей. Поэтому сборной России на Евро-2020 желательно не падать на третье место в группе с тремя очками. Тогда и сыграют роль 0:3 от Бельгии – именно тот матч сейчас делает России отрицательную разницу голов. Четыре очка по опыту прошлого Евро будет достаточно для выхода с третьего места. Это мы рассказывали в материале о раскладах:

Как России выйти из группы. Все расклады на последний тур

Если подсчет очков, разницы мячей и количества голов не определяет четыре лучшие команды, то дальше считается количество карточек. Если и это не поможет – коэффициенты УЕФА. До такого наверняка не дойдет – обычно достаточно подсчета очков и разницы мячей. Но даже у такой системы есть недостатки, которые влияют на восприятие Евро.

Автор The Gurdian Джонатан Уилсон объяснял на примере группы B, что все четыре команды в ней потенциально могли бы иметь одинаковое количество очков – по четыре. Тогда Россия наверняка заняла бы четвертое место из-за разницы голов. Но даже на четвертом месте имела бы больше очков, чем какая-то из команд, прошедших в плей-офф с третьего места в другой группе.