Альваро Мората
Евро-2020
Испания
Польша
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#Альваро Мората #Евро-2020 #Испания #Польша

Энрике публично поддержал Морату, когда его все критикуют. Гол на Евро они праздновали вместе

вчера, 23:42

Keystone Press Agency/Global Look Press

Альваро Мората – автор гола в матче Испании и Польши на Евро-2020. Именно Мората забил четыре из пяти последних голов Испании в финальной стадии Евро. До этого у Мораты были голы на Евро-2016 – в матчах с Турцией и Хорватией. Выступление на Евро-2020 Испания начала с нулевой ничьей в игре со Швецией. Это повлияло на ее перспективы по выходу из группы.

За игру в том матче Мората нарвался на критику от фанатов и вообще всех, кому важна сборная Испании. Он не реализовал главный момент матча, когда попал в штангу. Потом рассказывал: «Я нравлюсь не всем. Если есть критика, надо много работать и уважать чужое мнение. В матчах все происходит быстро. Не знаю, забью ли Польше, но буду выкладываться на 200% в каждой игре».

Луис Энрике защищал Морату: «В последней игре Мората убивал себя прессингом и выкладывался по многим параметрам. Он создавал проблемы, выполнял невероятную работу. Бегал на полной скорости и обманул вратаря, но не повезло. Думаю, такому выступлению люди должны хлопать. Или я просто ничего не понимаю в футболе».

Мората начал с гола игру против Польши. И праздновал этот гол вместе с Луисом Энрике:

Keystone Press Agency/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая порция смеха и критики для Мораты – за другой момент в матче с Польшей. Морено заработал пенальти, сам исполнял, но попал в штангу. Лежащий вратарь, отскочивший мяч – с такими условиями Мората летел на добивание. И просто промазал по воротам. Его промах затмил эмоции от смазанного пенальти Морено и даже от гола самого Мораты.

«Мората, когда он закончит карьеру и станет дальнобойщиком».

Сравнения с Вернером:

И другие эмоции:

Так Испания и Польша провели эту игру:

Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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