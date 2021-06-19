Энрике публично поддержал Морату, когда его все критикуют. Гол на Евро они праздновали вместе
Альваро Мората – автор гола в матче Испании и Польши на Евро-2020. Именно Мората забил четыре из пяти последних голов Испании в финальной стадии Евро. До этого у Мораты были голы на Евро-2016 – в матчах с Турцией и Хорватией. Выступление на Евро-2020 Испания начала с нулевой ничьей в игре со Швецией. Это повлияло на ее перспективы по выходу из группы.
За игру в том матче Мората нарвался на критику от фанатов и вообще всех, кому важна сборная Испании. Он не реализовал главный момент матча, когда попал в штангу. Потом рассказывал: «Я нравлюсь не всем. Если есть критика, надо много работать и уважать чужое мнение. В матчах все происходит быстро. Не знаю, забью ли Польше, но буду выкладываться на 200% в каждой игре».
Луис Энрике защищал Морату: «В последней игре Мората убивал себя прессингом и выкладывался по многим параметрам. Он создавал проблемы, выполнял невероятную работу. Бегал на полной скорости и обманул вратаря, но не повезло. Думаю, такому выступлению люди должны хлопать. Или я просто ничего не понимаю в футболе».
Мората начал с гола игру против Польши. И праздновал этот гол вместе с Луисом Энрике:
Новая порция смеха и критики для Мораты – за другой момент в матче с Польшей. Морено заработал пенальти, сам исполнял, но попал в штангу. Лежащий вратарь, отскочивший мяч – с такими условиями Мората летел на добивание. И просто промазал по воротам. Его промах затмил эмоции от смазанного пенальти Морено и даже от гола самого Мораты.
«Мората, когда он закончит карьеру и станет дальнобойщиком».
Сравнения с Вернером:
И другие эмоции:
Так Испания и Польша провели эту игру: