Робин Госенс
Бундеслига
Германия
Португалия
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#Робин Госенс #Португалия #Бундеслига #Германия

Госенс вешал на стену футболку Мюллера. Так мотивировал себя на попадание в сборную

вчера, 22:46

www.imago-images.de/Global Look Press

Робин Госенс – главный герой сборной Германии в матче против Португалии (4:2) на Евро-2020. Ассист на автогол соперника, ассист на Хавертца, четвертый гол в матче – достижения игрока сборной Германии за час игры. Потом Госенс ушел на скамейку. За это получил троллинг от Томаса Мюллера: «Он бегал только час. Это нормально, ведь он играет в Италии».

Госенс – защитник «Аталанты». Ему 26 лет, забил 11 голов и сделал шесть ассистов в сезоне-2020/21. Все основные карьерные истории Госенса связаны с футболками. Самая знаменитая – с Криштиану Роналду. Госенс очень хотел получить его майку, но Роналду отказал. Тогда помогли партнеры по «Аталанте» – получилась красивая история.

Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же

www.imago-images.de/Global Look Press

Госенс рассказал эту историю в автобиографии. Еще он говорил, что вешал на стену футболку Томаса Мюллера. The Athletic вспоминал эту историю. Один из фанатов рассказал, что футболка была у Госенса от голландца Де Рона – тот взял ее у Мюллера еще во время матча Лиги наций. Теперь Мюллер и Госенс вместе живут в сборной Германии, куда Мюллер снова вызывается.

Сам Госенс находил мотивацию на попадание в сборную через футболку Мюллера на стене. Теперь твиттер сборной Германии даже отыграл результативность Госенса в матче с Португалией через фото с Мюллером. Там искажена фамилия Госенса – Goalsens. После матча Германии и Португалии это стало новым мемом в твиттере.

Сейчас Робин Госенс – основной защитник сборной Германии. Но он мог играть и в сборной Нидерландов: «Я вырос в 500 метрах от границы. У меня двойное гражданство, есть эмоциональная связь с Голландией», – так Госенс говорил еще до вызова в сборную Германии. Теперь таких мыслей у него точно нет.

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Комментарии (1)
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Олег Памфилов
вчера, 23:19

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.

Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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