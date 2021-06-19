Госенс вешал на стену футболку Мюллера. Так мотивировал себя на попадание в сборную
Робин Госенс – главный герой сборной Германии в матче против Португалии (4:2) на Евро-2020. Ассист на автогол соперника, ассист на Хавертца, четвертый гол в матче – достижения игрока сборной Германии за час игры. Потом Госенс ушел на скамейку. За это получил троллинг от Томаса Мюллера: «Он бегал только час. Это нормально, ведь он играет в Италии».
Госенс – защитник «Аталанты». Ему 26 лет, забил 11 голов и сделал шесть ассистов в сезоне-2020/21. Все основные карьерные истории Госенса связаны с футболками. Самая знаменитая – с Криштиану Роналду. Госенс очень хотел получить его майку, но Роналду отказал. Тогда помогли партнеры по «Аталанте» – получилась красивая история.
Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же
Госенс рассказал эту историю в автобиографии. Еще он говорил, что вешал на стену футболку Томаса Мюллера. The Athletic вспоминал эту историю. Один из фанатов рассказал, что футболка была у Госенса от голландца Де Рона – тот взял ее у Мюллера еще во время матча Лиги наций. Теперь Мюллер и Госенс вместе живут в сборной Германии, куда Мюллер снова вызывается.
Сам Госенс находил мотивацию на попадание в сборную через футболку Мюллера на стене. Теперь твиттер сборной Германии даже отыграл результативность Госенса в матче с Португалией через фото с Мюллером. Там искажена фамилия Госенса – Goalsens. После матча Германии и Португалии это стало новым мемом в твиттере.
Сейчас Робин Госенс – основной защитник сборной Германии. Но он мог играть и в сборной Нидерландов: «Я вырос в 500 метрах от границы. У меня двойное гражданство, есть эмоциональная связь с Голландией», – так Госенс говорил еще до вызова в сборную Германии. Теперь таких мыслей у него точно нет.
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