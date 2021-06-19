Госенс вешал на стену футболку Мюллера. Так мотивировал себя на попадание в сборную

Робин Госенс – главный герой сборной Германии в матче против Португалии (4:2) на Евро-2020. Ассист на автогол соперника, ассист на Хавертца, четвертый гол в матче – достижения игрока сборной Германии за час игры. Потом Госенс ушел на скамейку. За это получил троллинг от Томаса Мюллера: «Он бегал только час. Это нормально, ведь он играет в Италии».

Госенс – защитник «Аталанты». Ему 26 лет, забил 11 голов и сделал шесть ассистов в сезоне-2020/21. Все основные карьерные истории Госенса связаны с футболками. Самая знаменитая – с Криштиану Роналду. Госенс очень хотел получить его майку, но Роналду отказал. Тогда помогли партнеры по «Аталанте» – получилась красивая история.

Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же