Робин Госенс

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Госенс признан лучшим игроком матча Португалия – Германия. Он за час поучаствовал в четырех голах
#Робин Госенс
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Госенс вешал на стену футболку Мюллера. Так мотивировал себя на попадание в сборную
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#Робин Госенс
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Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же
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