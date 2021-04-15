Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же

В своей биографии «Мечты того стоит» игрок «Аталанты» Робин Госенс рассказывает о самом неловком случае в карьере. После матча с «Ювентусом» он мечтал обменяться футболками с Криштиану Роналду, но тот был в плохом настроении:

«После игры я подошел к Роналду, рядом даже не было публики. Я попросил футболку, но Роналду даже не посмотрел на меня и просто сказал «нет».

Я от стыда покраснел и ушел. Я почувствовал себя маленьким. Вот знаете, есть момент, когда творишь что-то неловкое и оглядываешься по сторонам: это точно никто сейчас не заметил? Это я ощутил и пытался скрыть».