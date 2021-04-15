Робин Госенс
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Криштиану Роналду
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#Робин Госенс #Футбол #Криштиану Роналду #Серия А #Ювентус #Аталанта

Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же

4 часа назад

Keystone Press Agency / global look press

В своей биографии «Мечты того стоит» игрок «Аталанты» Робин Госенс рассказывает о самом неловком случае в карьере. После матча с «Ювентусом» он мечтал обменяться футболками с Криштиану Роналду, но тот был в плохом настроении:

«После игры я подошел к Роналду, рядом даже не было публики. Я попросил футболку, но Роналду даже не посмотрел на меня и просто сказал «нет».

Я от стыда покраснел и ушел. Я почувствовал себя маленьким. Вот знаете, есть момент, когда творишь что-то неловкое и оглядываешься по сторонам: это точно никто сейчас не заметил? Это я ощутил и пытался скрыть».

Цитата с этой историей разлетелась в начале апреля. И Ханс Хатебур подбодрил Госенса, сделав ему сюрприз. Госенс открыл коробку с подарком, а там – футболка с фамилией Роналду!

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Госенс не говорит о матче, когда Роналду отказал ему отдать футболку. Но это была победная игра «Аталанты». В 2019-м она уничтожила «Ювентус» в Кубке – 3:0.

В последнем матче против «Дженоа» «Ювентус» победил, но Роналду расстроился из-за своей плохой игры. Он снял футболку и выбросил на поле. Ее забрал себе болбой. Клуб не стал за это штрафовать Роналду.

LaPresse / global look press

Еще Роналду в гневе выбрасывал капитанскую повязку, когда у Португалии отняли гол на последней минуте. Вокруг этого тоже есть история:

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