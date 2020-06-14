Кто придумал обмен футболками. Месси сам просил только однажды. Почему «Милан» не поменялся с «Ливерпулем» в ЛЧ-2005

Тему запустили французы, которые очень радовались победе

Все началось в 1931 году. Стадион «Коломб», 30 тысяч зрителей и важный итог – первая в истории победа Франции над Англией (5:2) в официальном матче. Тогда французы попросили англичан оставить им на память футболки. Это считается первым зарегистрированным случаем обмена майками в футболе. Это подтверждает официальный сайт УЕФА.

BBC вспоминал статистику матчей этих сборных – для Франции там все выглядит совсем плохо. Начиная с 1923 года, Англия выиграла у Франции шесть матчей с общим счетом 25:6. До этого они играли еще восемь раз. Франция даже однажды победила, но те игры не считались для англичан официальными.

Следующую игру после 1931-го Франция выиграла у Англии только в 1955-м. Зато закрепила традицию обмена футболками. The New York Times тоже продвигает версию, что именно с матча Франции и Англии стартовал обмен майками. Добавка оттуда: все полноценно продолжилось на ЧМ-1954, где футболками обменивались уже постоянно.