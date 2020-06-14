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Кто придумал обмен футболками. Месси сам просил только однажды. Почему «Милан» не поменялся с «Ливерпулем» в ЛЧ-2005
Тему запустили французы, которые очень радовались победе
Все началось в 1931 году. Стадион «Коломб», 30 тысяч зрителей и важный итог – первая в истории победа Франции над Англией (5:2) в официальном матче. Тогда французы попросили англичан оставить им на память футболки. Это считается первым зарегистрированным случаем обмена майками в футболе. Это подтверждает официальный сайт УЕФА.
BBC вспоминал статистику матчей этих сборных – для Франции там все выглядит совсем плохо. Начиная с 1923 года, Англия выиграла у Франции шесть матчей с общим счетом 25:6. До этого они играли еще восемь раз. Франция даже однажды победила, но те игры не считались для англичан официальными.
Следующую игру после 1931-го Франция выиграла у Англии только в 1955-м. Зато закрепила традицию обмена футболками. The New York Times тоже продвигает версию, что именно с матча Франции и Англии стартовал обмен майками. Добавка оттуда: все полноценно продолжилось на ЧМ-1954, где футболками обменивались уже постоянно.
Сегодня обмен футболками – это респект. И коллекционирование
За полвека обмен футболками закрепился как общепонятный жест благородства. Сегодня меняются все и со всеми. Вокруг тысячи историй.
👕 Серхио Рамос всегда мечтал о футболке легенды «Милана» Паоло Мальдини. Рамос называл Мальдини кумиром. А Мальдини в ответ сказал, что Рамос может стать его преемником. Позже они встретились на совместном интервью и обменялись футболками с автографами.
👕 К Евро-2012 УЕФА выпустил ролик о социальной кампании «Уважение». Идею, что надо любить и ценить и друг друга, и фанатов, и даже соперников, продвигали именно через метафору с обменами футболками. В ролике поучаствовали Бензема, Зеедорф, Шмейхель, Джонс, Коллина и Хитцфельд.
👕 Лионель Месси рассказывал, что только раз в жизни сам просил футболку у другого футболиста. Это был Зидан. Обычно футболку просят у самого Месси – он не отказывает, но сам не предлагает. Хотя аккуратно собирает чужие футболки. В его коллекции есть даже футболка Домингеса из «Рубина».
👕 Тренер Лучано Спаллетти специально собирает футболки игроков из клубов и турниров, где работал: майки Халка («Зенит»), Виллиана («Анжи»), Инсинье («Наполи»), Эвра («МЮ») и других топ-игроков.
👕 Иногда обмен футболками превращается в вымышленный скандал. Так произошло на Евро-2016, где Португалия и Исландия сыграли вничью 1:1. К Роналду подбежал исландец Гуннарсон и попросил футболку. Роналду сказал, что обменяется в раздевалке. Журналисты увидели в этом отказ и расписали материалы о ссоре. Гуннарсон потом говорил, что устал от лжи медиа.
👕 В некоторых случаях футболками лучше вообще не меняться – как в стамбульском финале Лиги чемпионов. Игроки «Милана» в перерыве натянули под футболки чемпионские майки. Потом они упустили преимущество в три мяча и проиграли финал «Ливерпулю» в серии пенальти. От обмена футболками отказались, чтобы не позориться.
Из футбола традиция переходит в другой спорт: бойцы меняются для благотворительности, а баскетболист Уэйд придумывает перформанс под уход
В другие виды спорта традиция обмена футболками переехала как раз из футбола. Иногда футболисты сами втягивают звезд других видов.
👕 Александр Овечкин приезжал на игру Бразилии и Сальвадора. Неймар подарил ему расписанные бутсы и мяч, а в ответ получил специально подписанное джерси «Вашингтона».
👕 Хабиб и Порье закончили бой в UFC красивой благотворительной акцией. У Порье есть собственный фонд. Когда Хабиб выиграл поединок, Порье отдал ему футболку. Сначала это посчитали обычным красивым жестом. Позже футболка ушла на аукционе за 100 тысяч евро. Хабиб перечислил все деньги с продажи в фонд Порье.
👕 Баскетболист Дуэйн Уэйд сделал мини-шоу из последнего сезона в НБА. После каждой игры с новым соперником он обменивался джерси с кем-нибудь из звезд. Обычно все снимали на видео и делали из этого целое представление. В баскетболе через обмен майками игроки сохраняют карьерную историю. В случае Уэйда за джерси Пола и других звезд скрывались целые рассказы.