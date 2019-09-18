Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье
Бой Нурмагомедова с Порье прошел на респекте: после него обменялись теплыми словами и футболками. Об этом Хабиб сказал: «Я обменялся с ним футболками, чтобы потом он мог выставить ее на благотворительный аукцион. Я знаю, что он этим занимается. Мы должны помогать людям. Это очень важно. Важно то, чем Дастин занимается. Это благородное дело».
Сам Хабиб тоже продал футболку оппонента. На аукционе он получил за нее 100 тысяч долларов. Все деньги пойдут в благотворительный фонд Порье The Good Fight, который помогает людям бороться с бедностью и плохими условиями.
Впервые о фонде задумалась жена Дастина Порье, он же рекламирует его и ищет помощников
Фонд Дастина Порье официально существует с 2018 года. На самом деле он появился намного раньше, просто не был зарегистрирован на бумагах. Дастин Порье – его основатель и учредитель, хотя всеми делами занимается его жена Джоли. На официальном сайте фонда указаны еще два человека, которые занимаются его развитием: Кристофер Кесель и Шанель Ричерд (директоры).
Цель фонда – помогать людям и делать мир лучше. Изначально Порье с женой продавали памятные вещи по Луизиане. Потом, когда Дастин стал ездить по всей стране из-за тренировок и боев, Джоли подумала о расширении: сначала зарегистрировала сайт, потом устраивала многочисленные аукционы. Чуть позже Джоли Порье поняла, что эта тема привлекает много внимания – так она занялась работой целого фонда.
The Good Fight регулярно выставляет на аукцион какие-то вещи Порье и его соперников после боя: перчатки, майки, бутылочки, капы. Один раз, после боя Порье с Эдди Альваресом на UFC 211, на аукцион ушел полупустой тюбик из-под крема от рассечений.
The Good Fight часто помогает детским домам и приютам. На официальном сайте фонда есть раздел, в котором Порье и его команда рассказывают о добрых делах. К примеру, о том, как они нашли волонтеров и в День Благодарения готовили еду в одном детском доме.
Или как The Good Fight обеспечил школьными принадлежностями учеников школы для бедных в Нью-Браунсик (небольшая провинция в Канаде). Там же Порье пожертвовал 250 тысяч долларов для реконструкции дома престарелых.
Главный девиз The Good Fight – «Победить зло с помощью любви». Недавно семья Порье пожертвовала 50 тысяч долларов на строительство колодцев в особо засушливых регионах Африки. В одном из поселений Уганды сильный шторм разрушил единственный источник воды, и Порье лично проконтролировал строительство колодца.
Аргументы простые: «Любовь должна быть ко всему: к маленькому мальчику, бедному старику из Африки, ребенку, который всю жизнь прожил в детдоме. Если кто-то очень нуждается в моей помощь, значит, мой долг – помочь ему».
Один из последних подвигов фонда: запуск краудфандинг для сбора средств на постройку колодцев, солнечных батарей в бедных африканских регионах и доставку туда грузов с едой, медикаментами и некоторой одеждой.
Звезды поддерживают Порье: вкладывают деньги, рекламируют фонд
Кстати, UFC 211, после которого фонд Порье получил деньги от продажи тюбика с мазью, стало первым мероприятием, прорекламировавшим фонд Порье. Деньги от продажи атрибутики ушли супермаркету Second Harvest, специализирующимся на продаже здоровой пищи.
Возвращаясь к Хабибу: он не только перечислил 100 тысяч долларов (полученных с продажи футболки Порье на аукционе), но и заинтересовался в участии в акции, направленной на обеспечении африканских регионов питьевой водой. После боя Хабиба и Порье Дэйна Уайт пообещал, что переведет на счета The Good Fight столько же, сколько Хабиб получит с продажи футболки Дастина на аукционе. 100 тысяч долларов прилетели на счета фонда через несколько часов после того, как СМИ распространили новость об итогах аукциона Хабиба.
Сам же Порье о своем фонде говорит так: «У меня много контактов с всемирно известными бойцами. Кто-то публично говорит о том, что готов помочь нам. Кто-то просто связывается со мной, отдает некоторую сумму на благотворительность и просит не раскрывать имен. Я благодарен всем. Без их помощи не было бы моего фонда, не было бы счастья у многих тысяч людей, которым мы помогли. Только вместе мы сможем избавить этот мир от бед».