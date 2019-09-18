Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье

Впервые о фонде задумалась жена Дастина Порье, он же рекламирует его и ищет помощников

Фонд Дастина Порье официально существует с 2018 года. На самом деле он появился намного раньше, просто не был зарегистрирован на бумагах. Дастин Порье – его основатель и учредитель, хотя всеми делами занимается его жена Джоли. На официальном сайте фонда указаны еще два человека, которые занимаются его развитием: Кристофер Кесель и Шанель Ричерд (директоры).

Цель фонда – помогать людям и делать мир лучше. Изначально Порье с женой продавали памятные вещи по Луизиане. Потом, когда Дастин стал ездить по всей стране из-за тренировок и боев, Джоли подумала о расширении: сначала зарегистрировала сайт, потом устраивала многочисленные аукционы. Чуть позже Джоли Порье поняла, что эта тема привлекает много внимания – так она занялась работой целого фонда.

The Good Fight регулярно выставляет на аукцион какие-то вещи Порье и его соперников после боя: перчатки, майки, бутылочки, капы. Один раз, после боя Порье с Эдди Альваресом на UFC 211, на аукцион ушел полупустой тюбик из-под крема от рассечений.

The Good Fight часто помогает детским домам и приютам. На официальном сайте фонда есть раздел, в котором Порье и его команда рассказывают о добрых делах. К примеру, о том, как они нашли волонтеров и в День Благодарения готовили еду в одном детском доме.