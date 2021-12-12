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Дастин Порье
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Дастин Порье
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MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
12 декабря 2021, 08:56
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
12 декабря 2021, 08:40
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
09 декабря 2021, 19:11
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:39
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:37
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:35
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Материалы
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
11 июля 2021, 10:43
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
11 июля 2021, 09:35
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
11 июля 2021, 08:20
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:12
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
11 июля 2021, 07:35
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
#Конор – Порье
11 июля 2021, 06:15
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