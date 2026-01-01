Дастин Порье

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Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
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Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
#Конор – Порье
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