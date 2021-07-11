Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в главном бою на турнире UFC 264. Все закончилось по итогам первого раунда. За несколько секунд до его завершения Конор неудачно упал. В перерыве он позвал доктора, который сразу диагностировал перелом ноги. Магрегор даже не мог самостоятельно подняться – просто сидел и наблюдал за радостью Порье.
Чтобы как-то задеть Порье, Конор продолжил свою линию с пресс-конференции. Он давно доказывает, что Джоли Порье добавляется к нему в инстаграм. Перед началом боя Конор называл ее мужиком в их семье. В твиттере он показывал запись экрана из своего инстаграма – там виден запрос на переписку от Джоли Порье. Так он публично доказывал Порье, что говорит правду.
Здесь Конор просто орал: «Все это закончилось странно. Но твоя жена в моем директе, малыш. Посмотри это, проверь». Конор настаивал, что ему нельзя засчитывать технический нокаут – потому что бой остановил доктор. Сам Порье ответил на все нападки Конора, что в жизни все возвращается через зеркальную карму. Так завершался их третий поединок:
Жена Дастина Порье присутствовала в Лас-Вегасе. Она сразу спустилась к Порье в октагон, когда рефери официально объявил его победу. Мы подробно рассказывали их историю любви в отдельном материале. Начали встречаться в 14 лет, а в 20 уже поженились. Джоли Порье не пропускает ни одного боя мужа в UFC.
До боя Порье задевали слова Конора – он в ответ делал отсылку к его проступкам из прошлого: «Ему не стоит даже заикаться о нашем браке с тем дерьмом, которое он творит». В 2019 году Конор обвинялся в сексуальном насилии в Ирландии, в 2020-м был временно арестован на Корсике по той же причине. Во втором случае официального обвинения так и не было.
Теперь Дастин Порье официально повел в трилогии с Конором – 2:1. Между фразами о жене Конор орал, что между ними еще ничего не закончено.
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда