Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в главном бою на турнире UFC 264. Все закончилось по итогам первого раунда. За несколько секунд до его завершения Конор неудачно упал. В перерыве он позвал доктора, который сразу диагностировал перелом ноги. Магрегор даже не мог самостоятельно подняться – просто сидел и наблюдал за радостью Порье.

Чтобы как-то задеть Порье, Конор продолжил свою линию с пресс-конференции. Он давно доказывает, что Джоли Порье добавляется к нему в инстаграм. Перед началом боя Конор называл ее мужиком в их семье. В твиттере он показывал запись экрана из своего инстаграма – там виден запрос на переписку от Джоли Порье. Так он публично доказывал Порье, что говорит правду.