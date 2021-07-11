Конор – Порье
UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
5 часов назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье провели бой на турнире UFC 264. Это их третий поединок в карьере – перед ним они имели по одной победе.
В конце первого раунда Конор Макгрегор сломал ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.
Дастин Порье – лидер рейтинга легкого дивизиона UFC. Конор Макгрегор занимает там пятое место. Чарльз Оливейра – действующий чемпион UFC в этом весе.
Перед этим боем Макгрегор проиграл два из последних трех поединков в UFC. У Порье за последние годы было только поражение от Хабиба Нурмагомедова.
Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что победитель боя Конора Макгрегора и Дастина Порье позже получит титульный шанс.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые