Конор – Порье
UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 264 #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда

5 часов назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Конор Макгрегор и Дастин Порье провели бой на турнире UFC 264. Это их третий поединок в карьере – перед ним они имели по одной победе.

В конце первого раунда Конор Макгрегор сломал ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.

Дастин Порье – лидер рейтинга легкого дивизиона UFC. Конор Макгрегор занимает там пятое место. Чарльз Оливейра – действующий чемпион UFC в этом весе.

Перед этим боем Макгрегор проиграл два из последних трех поединков в UFC. У Порье за последние годы было только поражение от Хабиба Нурмагомедова.

Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что победитель боя Конора Макгрегора и Дастина Порье позже получит титульный шанс.

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Источник:
Гол.ру
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