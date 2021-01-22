Конор – Порье
UFC 257
UFC 178
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье #UFC 257 #UFC 178

Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»

2 часа назад
Михаил Морозов

Конор Макгрегор и Дастин Порье впервые подрались 27 сентября 2014 года. Это был турнир UFC 178. И даже не главный бой: в центре афиши тогда стояли Деметриус Джонсон и Крис Кариасо.

  • Поединок прошел на «Гранд Гарден Арене» в Лас-Вегасе. Это был первый бой Конора в Вегасе и всего второй в США.
  • Конор подходил к бою с результатом 15-2, побив до этого, например, Холлоуэя и Бримейджа. Последним был побежден Диего Брандао – всего за два месяца до боя с Порье. В UFC у него было только три боя, все – победные.
  • У Порье была статистика 16-3. До этого он ни разу не был нокаутирован.

Конор и Порье тогда пересеклись в отеле. После чего Порье сказал своему тренеру, что никто до этого из соперников не раздражал его настолько сильно. Конор посмотрел и посмеялся.

Бой Конора и Порье продлился 106 секунд. Уже в первом раунде Конор наносил сопернику удары с дистанции, а затем его нокаутировал. Порье стал падать – так Конор добил его, пока судья не остановил бой. К победе он получил и награду за быструю победу.

«Кто живет с мечом, тот и умрет от меча», – грустно озвучил известную поговорку Порье в твиттере.

Хабиб в том году в апреле выиграл свой 22-й поединок у Рафаэля дос Аньоса и вошел в число ведущих легковесов мира. А потом наступил длинный перерыв. С Дональдом Серроне Хабиб драться в июле не захотел (рамадан), а в сентябре – не смог (травма колена). А если бы смог – выступил бы на том же турнире, что и Конор с Порье.

Прошло больше шести лет. Конор вспоминал в интервью MacLife: «Помню свой костюм – голубой в тонкую полоску. Как в самолете на пути в Вегас начищал и полировал ботинки, которые достались мне от дедушки». Это было первое выступление Конора в Вегасе, Порье шел в рейтинге пятым.

«Трешток тогда был немного буйным, но сегодня мы уже двое взрослых мужчин, – говорит Конор. – Мы – два отца».

Порье сказал, что изменился за шесть лет и технически, и ментально. «В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. В реванше я хочу просто его перехитрить и победить», – его слова. Порье заверил, что сейчас злобы к Конору нет: «Это просто бизнес».

Конор также высказал уважение Порье за его деятельность с благотворительностью. Тот ответил: «Конор помог моему фонду, он сделал большой вклад. Спасибо ему за это».

Еще Конор ответил на вопрос, чьему прогнозу на бой следует верить: «Прогнозу Mystic Mac. Если помните, Mystic Mac был рожден как раз в день нашего первого боя с Дастином».

Mystic Mac – прозвище Конора. По его собственному признанию, он предсказывал будущее своих боев и угадывал исходы. Возможно, Конор забыл, что его предсказание сбылось и раньше боя с Порье.

  • Сказал, что нокаутирует Брандао в первом раунде. Сбылось.
  • Сказал, что нокаутирует Порье в первом раунде. Сбылось.
  • Сказал, что не подерется с Альдо, потому что тот откажется. Так и вышло: Альдо травмировался.
  • Сказал, что нокаутирует Мендеса во втором раунде.
  • Из свежего – нокаут в бою с Серроне тоже сбылся.

Прогноз на бой с Порье? «Нокаутирую Дастина в течение 60 секунд», – уверен Конор.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: UFC
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