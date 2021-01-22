Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
Конор Макгрегор и Дастин Порье впервые подрались 27 сентября 2014 года. Это был турнир UFC 178. И даже не главный бой: в центре афиши тогда стояли Деметриус Джонсон и Крис Кариасо.
- Поединок прошел на «Гранд Гарден Арене» в Лас-Вегасе. Это был первый бой Конора в Вегасе и всего второй в США.
- Конор подходил к бою с результатом 15-2, побив до этого, например, Холлоуэя и Бримейджа. Последним был побежден Диего Брандао – всего за два месяца до боя с Порье. В UFC у него было только три боя, все – победные.
- У Порье была статистика 16-3. До этого он ни разу не был нокаутирован.
Конор и Порье тогда пересеклись в отеле. После чего Порье сказал своему тренеру, что никто до этого из соперников не раздражал его настолько сильно. Конор посмотрел и посмеялся.
Бой Конора и Порье продлился 106 секунд. Уже в первом раунде Конор наносил сопернику удары с дистанции, а затем его нокаутировал. Порье стал падать – так Конор добил его, пока судья не остановил бой. К победе он получил и награду за быструю победу.
«Кто живет с мечом, тот и умрет от меча», – грустно озвучил известную поговорку Порье в твиттере.
Хабиб в том году в апреле выиграл свой 22-й поединок у Рафаэля дос Аньоса и вошел в число ведущих легковесов мира. А потом наступил длинный перерыв. С Дональдом Серроне Хабиб драться в июле не захотел (рамадан), а в сентябре – не смог (травма колена). А если бы смог – выступил бы на том же турнире, что и Конор с Порье.
Прошло больше шести лет. Конор вспоминал в интервью MacLife: «Помню свой костюм – голубой в тонкую полоску. Как в самолете на пути в Вегас начищал и полировал ботинки, которые достались мне от дедушки». Это было первое выступление Конора в Вегасе, Порье шел в рейтинге пятым.
«Трешток тогда был немного буйным, но сегодня мы уже двое взрослых мужчин, – говорит Конор. – Мы – два отца».
Порье сказал, что изменился за шесть лет и технически, и ментально. «В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. В реванше я хочу просто его перехитрить и победить», – его слова. Порье заверил, что сейчас злобы к Конору нет: «Это просто бизнес».
Конор также высказал уважение Порье за его деятельность с благотворительностью. Тот ответил: «Конор помог моему фонду, он сделал большой вклад. Спасибо ему за это».
Еще Конор ответил на вопрос, чьему прогнозу на бой следует верить: «Прогнозу Mystic Mac. Если помните, Mystic Mac был рожден как раз в день нашего первого боя с Дастином».
Mystic Mac – прозвище Конора. По его собственному признанию, он предсказывал будущее своих боев и угадывал исходы. Возможно, Конор забыл, что его предсказание сбылось и раньше боя с Порье.
- Сказал, что нокаутирует Брандао в первом раунде. Сбылось.
- Сказал, что нокаутирует Порье в первом раунде. Сбылось.
- Сказал, что не подерется с Альдо, потому что тот откажется. Так и вышло: Альдо травмировался.
- Сказал, что нокаутирует Мендеса во втором раунде.
- Из свежего – нокаут в бою с Серроне тоже сбылся.
Прогноз на бой с Порье? «Нокаутирую Дастина в течение 60 секунд», – уверен Конор.