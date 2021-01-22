Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»

Хабиб в том году в апреле выиграл свой 22-й поединок у Рафаэля дос Аньоса и вошел в число ведущих легковесов мира. А потом наступил длинный перерыв. С Дональдом Серроне Хабиб драться в июле не захотел (рамадан), а в сентябре – не смог (травма колена). А если бы смог – выступил бы на том же турнире, что и Конор с Порье.

Прошло больше шести лет. Конор вспоминал в интервью MacLife: «Помню свой костюм – голубой в тонкую полоску. Как в самолете на пути в Вегас начищал и полировал ботинки, которые достались мне от дедушки». Это было первое выступление Конора в Вегасе, Порье шел в рейтинге пятым.

«Трешток тогда был немного буйным, но сегодня мы уже двое взрослых мужчин, – говорит Конор. – Мы – два отца».

Порье сказал, что изменился за шесть лет и технически, и ментально. «В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. В реванше я хочу просто его перехитрить и победить», – его слова. Порье заверил, что сейчас злобы к Конору нет: «Это просто бизнес».

Конор также высказал уважение Порье за его деятельность с благотворительностью. Тот ответил: «Конор помог моему фонду, он сделал большой вклад. Спасибо ему за это».