Программа тренировок Порье перед боем с Конором. Эти упражнения он делает на карантине перед взвешиванием

Пять раундов упражнений по пять минут, между ними – минута отдыха.

30 секунд: спролы – откидывания ног назад от прохода. Они переходят в выседы – упор на коленях, поднятие коленей и руки от пола, поворот в сторону с выпрямлением ноги, толчок с нее, перекрут телом. Упражнение – чтобы забрать спину соперника.

30 секунд: бой с тенью.

30 секунд: комбо «двойка» и проход в ноги.

30 секунд: комбо «тройка» и спрол.

30 секунд: «подъемы в гору» – упор лежа, а ноги по очереди делают шаги в гору.

30 секунд: подъемы корпуса – поднятие и поочередные повороты корпуса в стороны до касания пола локтем.

30 секунд: подъемы таза лежа на спине и переход в упражнение «черепаха» – лежа на спине, ноги и руки подняты параллельно, раскачивания взад-вперед.

30 секунд: отжимание и подъемы таза от скамьи.

30 секунд: бой с тенью;

Одна минута: «подъемы в гору» двумя ногами одновременно, при упоре лежа обе ноги прыжком подтягиваются к зоне груди, потом откидываются назад в обычный упор лежа;

Далее – другие упражнения:

Три подхода по минуте – планка.

Три подхода по 45 секунд – боковая планка.

Три подхода по 25 повторений - V-образные подъемы корпуса.

Еще немного о подходе Дару.

• Он объяснял, насколько важно дышать носом – даже рот заклеивает скотчем, чтобы привыкали дышать именно носом. При правильном дыхании снижается уровень стресса и давления на сердце. Так и увеличивается объем работы при меньших энергозатратах.

• Перед боем с Хабибом он заставлял Порье работать с кислородным голоданием – ради улучшения выносливости.

• Тогда он утверждал, что между раундами Порье будет быстро восстанавливаться, так как способен уменьшить частоту сердечных сокращений на 40% за минуту.

В ноябре 2020-го медиа нахваливали Порье, утверждая, что уже тогда он набрал крутую форму. Порье работал над взрывной силой и скоростью.