Онлайн-трансляция боя Конор – Порье

Конор Макгрегор и Дастин Порье подерутся 24 января на турнире в Абу-Даби. Их бой станет главным на UFC 257. Примерное время старта – 06:00 по московскому времени. Известно, что турнир можно посмотреть в официальном приложении UFC и на платформе UFC Fight Pass. Конор Макгрегор – фаворит боя.

Конор имеет за карьеру 22 победы и четыре поражения, Порье – 26 побед и шесть поражений. Тренер Джон Кавана предвкушает еще одну победу Конора. Он рассказывает, что Конор в последнее время улучшил силу удара. Порье способен пропустить удар от Конора. Его достоинство – борьба в партере, а Конор от этого умеет уходить.

Конор Макгрегор уже побеждал Дастина Порье в сентябре 2014 года. Тогда бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора тот поединок был первым на номерных турнирах UFC. До этого он дрался только на UFC Fight Night. Порье рассказывал, что поражение от Конора в 2014-м сделало его сильнее.

Уже есть проморолик по новому бою: