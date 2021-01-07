Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Конор Макгрегор #MMA #UFC #Дастин Порье #UFC 257

Онлайн-трансляция боя Конор – Порье

21 минуту назад

АГН Москва/Global Look Press

Конор Макгрегор и Дастин Порье подерутся 24 января на турнире в Абу-Даби. Их бой станет главным на UFC 257. Примерное время старта – 06:00 по московскому времени. Известно, что турнир можно посмотреть в официальном приложении UFC и на платформе UFC Fight Pass. Конор Макгрегор – фаворит боя.

Конор имеет за карьеру 22 победы и четыре поражения, Порье – 26 побед и шесть поражений. Тренер Джон Кавана предвкушает еще одну победу Конора. Он рассказывает, что Конор в последнее время улучшил силу удара. Порье способен пропустить удар от Конора. Его достоинство – борьба в партере, а Конор от этого умеет уходить.

Конор Макгрегор уже побеждал Дастина Порье в сентябре 2014 года. Тогда бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора тот поединок был первым на номерных турнирах UFC. До этого он дрался только на UFC Fight Night. Порье рассказывал, что поражение от Конора в 2014-м сделало его сильнее.

Уже есть проморолик по новому бою:

Постер:

Прогноз букмекеров:

Победа Конора – 1,35

Победа Порье – 3,20

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