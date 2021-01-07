Где смотреть бой Конор – Порье

Для просмотра поединка UFC предлагает для скачивания официальное приложение. Там можно смотреть бои в прямом эфире. Прямую трансляцию можно купить на сайте Mainevent. Президент UFC Дэйна Уайт написал комментарий в инстаграме, где сказал о сюрпризе для нелегальных стримеров. Обсуждение произошло в комментариях к посту с анонсом боя.

С 2021 года UFC увеличил цену на платный просмотр турниров с 65 до 70 долларов. Топ-бои можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Для России пока доступны два тарифных плана: 399 рублей в месяц или 2999 сразу за год. Оба открывают доступ к прямым трансляциям турниров и материалам вокруг боев.

В России бой, возможно, покажет телеканал РЕН ТВ. В последнее время он забирал показ главных турниров UFC. Пока официальной информации о показе боя Конор – Порье от РЕН ТВ не было. Хотя новости о поединке появляются на его официальном сайте. ТВ-программа на сайте РЕН ТВ пока доступна только до 12 января. Мы обновим этот материал, если появится новость о показе.

Во сколько бой Конор – Порье

Прогноз на бой Конор – Порье